Cyril Hanouna change de chaîne : cet indice qui laisse présager de son choix

Alors que C8 disparaîtra de la TNT ce vendredi 28 février, Cyril Hanouna a prévu de rejoindre une autre chaîne. Si l'animateur garde le secret sur son futur télévisuel, des rumeurs et des indices pointent dans une même direction.

Les heures de C8 à la télé sont comptées, mais pas celles de Cyril Hanouna. La chaîne du groupe Canal+ disparaîtra de la TNT le vendredi 28 février, mais l'animateur de Touche pas à mon poste (TPMP) est certain d'atterrir sur une autre chaîne, reste seulement à savoir laquelle. Le présentateur star assurait dans son talk-show en début de semaine avoir reçu "quatre offres" et réserver l'annonce de son futur à la télévision française pour le dernier prime de TPMP sur C8 prévu ce jeudi soir. Pour marquer la fin d'une ère, Cyril Hanouna a prévu de se rendre en bus et avec l'ensemble de ses chroniqueurs devant le siège du groupe qu'il rejoindra prochainement durant la dernière de TPMP.

Sur les quatre propositions qui auraient été faites à Cyril Hanouna par quatre groupes différents, deux ont fuité : celle de Canal+ sur un basculement de TPMP sur la chaîne CStar et celle du groupe M6 pour la création d'un nouveau concept et d'une nouvelle émission. Et si l'animateur vedette du groupe appartenant à Vincent Bolloré décidait de changer d'enseigne pour rejoindre la sixième chaîne ? La rumeur a enflé ces derniers jours et les excuses présentées par Cyril Hanouna à Karine Le Marchand lors du numéro de TPMP du mardi 25 février relancent cette hypothèse.

"Je reconnais qu'on a tenu dans l'émission des propos parfois et souvent injustifiés. Des informations fausses ont été diffusées" à l'encontre de l'animatrice de L'Amour est dans le pré (ADP)", a déclaré Cyril Hanouna en direct de son émission avant de faire son mea culpa : "Je sais et je suis conscient qu'on a pu lui faire du mal. J'ai lu ses interviews, j'ai vu même que ça a eu un impact sur sa famille. J'aime bien vanner mais quand on fait énormément de mal comme ça, ça me pose un problème. Donc voilà, je présente mes excuses concernant ces trucs-là." Et le présentateur d'évoquer en ancienne amitié avec l'animatrice de M6 : "Karine et moi on était très potes. Sachez que je la connaissais même avant qu'elle fasse de la télé".

"Il signe son contrat en direct"

Les excuses de Cyril Hanouna ont surpris sur le plateau de TPMP où les critiques à l'égard de l'animatrice de M6 étaient récurrentes depuis plusieurs années. "Avant il fallait défoncer Karine Le Marchand à longueur d'émission et on s'en prenait plein la gueule si on la défendait… Quelle hypocrisie !" a sifflé un ancien chroniqueur auprès du Parisien. Tandis qu'un membre de l'équipe actuelle voit dans ce rétropédalage la confirmation d'une arrivée de Cyril Hanouna sur M6 : "C'est l'hallu totale… On croirait qu'il signe son contrat en direct !"

La signature d'un contrat entre la sixième chaîne et l'animateur de TPMP avait été refroidie par l'opposition ferme de Karine Le Marchand à la venue de Cyril Hanouna dans le même groupe qu'elle. "S'il vient, je m'en vais" avait affirmé l'animatrice d'ADP au Parisien rappelant que l'homme fort de TPMP "[la] harcèle, [la] méprise et [l]'insulte sans arrêt depuis sept ans".

Les excuses de Cyril Hanouna semblent cependant avoir assoupli la position de sa consœur du groupe M6. Cette dernière a indiqué "prendre acte" et poursuivre sa collaboration avec la chaîne tout en restant "vigilante", dans un message sur les réseaux sociaux. Alors l'animateur star de C8 sera-t-il accueilli à bras ouvert sur la sixième chaîne et ne fait-il qu'entretenir les doutes sur son avenir télévisuel avant de lever le voile ce jeudi ?