Cyril Hanouna sur Canal+ ou M6 ? Les indices sur sa décision

Cyril Hanouna doit annoncer la chaîne qu'il rejoindra après la fin de C8 lors de son émission Touche pas à mon poste ce jeudi 27 février. Plusieurs hypothèses sont évoquées, mais la préférence de l'animateur irait à ce groupe.

19:32 - Cyril Hanouna assure qu’on connaîtra ses plans pour l’avenir ce soir L’animateur garde le suspens sur son avenir à la télévision. Partira-t-il cher M6 ou restera-t-il chez Canal + ? "Même mes chroniqueurs ne sont pas au courant", assure-t-il. Cyril Hanouna aurait envoyé un SMS à ses équipes en leur assurant que "même ceux qui croient savoir ne savent pas". Affaire à suivre…

18:45 - Quand Cyril Hanouan sera-t-il de retour sur la TNT après la fin de C8 ? C8 quittera la TNT ce vendredi à 23h59, mais c'est bien ce jeudi que sont diffusés les derniers numéros des émissions de Cyril Hanouna. Alors quand l'animateur sera-t-il de retour sur le petit écran ? Tout dépend de la chaîne qu'il rejoindra. S'il bascule sur CStar, Cyril Hanouna pourrait revenir à l'antenne dès la semaine prochaine. Dans le cas d'une arrivée du présentateur dans le groupe M6, Cyril Hanouna pourrait devoir attendre la prochaine rentrée pour revenir avec une nouvelle émission à la télévision. L'animateur pourrait donner les détails de son avenir cathodique dans la soirée.

18:27 - Hanouna promet des surprises et de répondre aux téléspectateurs Cyril Hanouna annonce une émission, et plus largement une soirée, pleine de surprises et d'invités pour sa dernière sur C8 : des chroniqueurs et le retour d'anciens intervenants réguliers de l'émission, des artistes et d'autres. L'animateur promet également de réagir aux messages des téléspectateurs avec l'ouverture d'une ligne spéciale. Un dispositif du même genre était annoncé pour l'émission prévue en prime : "TPMP : Toute la vérité".

18:20 - Cyril Hanouna prend l'antenne sur C8 et donne le ton Cyril Hanouna commence son marathon de direct ce jeudi 27 février avec son émission La tribu de Baba. L'émission a débuté sur la chapeau de roues avec un extrait du lancement de C8 en 2005 par Vincent Bolloré suivi d'une reprise en playback de la chanson Allumez le feu de Johnny Hallyday par Cyril Hanouna. "Normalement c'est la dernière" a annoncé l'animateur avant d'évoquer la venue du "bus de l'avenir" qui le conduira vers le siège de la chaîne qu'il rejoindra prochainement. L'heure de l'annonce est toujours inconnue.

18:00 - Un record d'audience pour la dernière de TPMP ce soir ? Alors que TPMP est habitué à faire des audiences quotidiennes avoisinant ou dépassant les deux millions de téléspectateur, la dernière émission pourrait atteindre un record d'audience ce jeudi soir. D'ailleurs, Cyril Hanouna pourrait tarder à annoncer la chaîne qu'il rejoindra dans le but de tenir en haleine les téléspectateurs, d'autant qu'il "n’y a pas de forte concurrence cette semaine" analyse un concurrent au Parisien : "TF1 n’a qu’un seul inédit de sa série Mademoiselle Holmes qui s’achèvera vers 22h05, et les autres chaînes n’ont pas misé gros… Cyril a su créer l’attente et il y aura forcément un effet de curiosité." Mercredi soir déjà, l'émission a atteint un pic avec 2,90 millions de fidèles.

17:37 - Les (nombreuses) allusions de Cyril Hanouna à la présidentielle de 2027 (2/2) Cyril Hanouna se rapproche de la politique depuis quelques années et cela s'est vu dans son émission TPMP : le talk-show destiné à parler de l'actualité télévisuel et devenu un programme abordant les sujets de société comme les faits divers médiatisés, les élections et plus largement la politique. L'animateur a d'ailleurs reçu plusieurs personnalités dirigeant des partis ou se présentant à des élections sur son plateau. L'homme fort de C8 pourrait désormais envisager de devenir un de ces hommes politiques et il a partagé ses ambitions auprès de ses chroniqueurs dans des extraits du documentaire sur TPMP diffusé hier soir sur C8 : "Moi, tu vas avoir la sécurité, tu vas être tranquille. Tu vas avoir de l’argent dans tes poches. Nous, on n’a plus d’argent, les gens ont peur de se prendre un coup de couteau quand ils vont chercher du pain. Voilà, je vous le dis, je vais tout fermer à part ma gueule !”. Et d'ajouter une phrase mégalo traduisant une nouvelle fois une possible ambition présidentielle : "Le seul qui peut sauver la France aujourd’hui, c’est moi".

17:21 - Les (nombreuses) allusions de Cyril Hanouna à la présidentielle de 2027 (1/2) Si pour l'heure Cyril Hanouna gère son avenir à la télévision, il a évoqué la possibilité de s'investir dans un projet en vue de 2027. Or, les allusions à une possible candidature de l'animateur au scrutin se font nombreuses ces dernières semaines et encore ce jeudi, Cyril Hanouna a estimé sur CNews que la décision de retirer la fréquence de la TNT à C8 "aura plus d'impact que ce que peuvent penser les hauts dirigeants de ce pays". Avant d'ajouter : "Je suis persuadé que les Français s'en souviendront en 2027". Faut-il comprendre qu'il envisage de ce servir de la fermeture de C8, due aux nombreuses plaintes après les débordements observés dans TPMP, comme d'un argument pour une éventuelle campagne ? Mercredi soir, dans le document sur TPMP diffusé sur C8, l'animateur évoquait aussi une participation à l'élection présidentielle. Questionné par Guillaume Genton sur ces rumeurs, Cyril Hanouna a répondu : "Je vais voir comment ça tourne. Le truc qu’il y a, c’est que je les trouve nuls”.

17:00 - Hanouna dit vouloir "préserver le maximum d'emplois" Outre les propositions des groupes concernant la chaîne qui accueillerait Cyril Hanouna et le type du programme, l'animateur assure avoir un autre critère auprès de Libération : "Préserver le maximum d'emplois" au sein de son équipe, notamment en ce qui concerne les chroniqueurs et les équipes de production.

16:38 - "Ceux qui critiquent le plus TPMP ce sont ceux qui ne la regardent pas" Cyril Hanouna a assuré que "la colère est passée" après la décision sur la fermeture de C8 et être "tourné vers l'avenir" su CNews ce jeudi matin. Pour autant, l'animateur a eu des mots durs à l'égard de l'Arcom. "Ceux qui critiquent le plus l'émission [TPMP] ce sont ceux qui ne la regardent pas. Je pense que les gens qui ont pris la décision de fermer cette chaîne n'ont jamais regardé l'émission du début à la fin. Ce sont des gens qui ne regardent pas la télé. Sachez que la plupart des Sages de l'Arcom sont des gens qui ont raté leur carrière à la télévision, chez des producteurs ou ailleurs", a-t-il déclaré pour dénoncer le non renouvellement de l'attribution des fréquences TNT.

16:15 - Cyril Hanouna promet un "gros show" pour la dernière de TPMP sur C8 Cyril Hanouna s'est exprimé sur CNews ce jeudi 27 février, autre chaîne du groupe Canal+ avec lequel il travail encore au moins pour quelques heures. Interrogé sur la dernière de TPMP, du moins sur C8, l'animateur a promis "un gros show pour [les] téléspectateurs". Et le spectacle va durer plusieurs heures : Cyril Hanouna va prendre l'antenne de C8 dès 18h20 pour l'émission "La tribu de Baba" comme tous les jours de semaine. Il poursuivra ensuite avec "Touche pas à mon poste" dès 19h50. Exceptionnellement, pour la dernière de l'animateur sur C8, il gardera l'antenne avec l'émission "TPMP : Toute la vérité" qui commencera à 21h20. Reste que l'heure à laquelle Cyril Hanouna lèvera le voile sur son avenir cathodique n'a pas été précisé. Cela pourrait intervenir dès le début de TPMP, mais plus vraisemblablement vers la fin de l'émission. Faudra-t-il attendre plus tard encore pour avoir une réponse ?

15:51 - Les deux autres options de Cyril Hanouna en plus de Canal+ et M6 L'hypothèse de l'arrivée de Cyril Hanouna sur le groupe M6 et celle du maintien de l'animateur dans les chaînes du groupes Canal+ sont les principales pistes. Mais le trublion de C8 a livré deux autres "destinations" possibles. D'abord, il envisage d'aller "chez [lui]" c'est-à-dire "monter [lui]-même une chaîne". Ensuite, l'animateur a indiqué qu'il réfléchissait à "un autre endroit pour me consacrer à autre chose, peut-être pourquoi pas 2027" qui est l'année de la prochaine élection présidentielle.

15:30 - L'objectif de Cyril Hanouna "est clair" Cyril Hanouna a un "objectif clair" selon ses propres mots rapportés par Libération : "C’est bien entendu continuer. On va faire une autre émission ou la même". Une précision qui peut donner une piste sur la chaîne qui l'accueillera prochainement. Du côté du groupe M6, le directeur général des activités audio, a indiqué que l'éventuelle collaboration avec l'animateur de TPMP portant sur "un projet de divertissement [...] très différent de ce que fait aujourd’hui Cyril". Au contraire, Canal+ a proposé le basculement de l'émission TPMP sur CStar. Cette deuxième proposition se rapproche davantage de l'objectif avancé par l'animateur.

15:02 - Hanouna maintenu chez Canal+ ? "Vincent Bolloré c'est la famille" Si l'option M6 reprend du poil de la bête ces derniers jours, Le Parisien écrivait la semaine dernière que la préférence de Cyril Hanouna allait au groupe Canal+, dans lequel il travaille déjà depuis 2016. Vincent Bolloré, patron du groupe que Cyril Hanouna décrit comme un ami proche, a donné son feu vert pour assurer le maintien de l'animateur sur un de ses antennes d'après le journal. En plus de basculement de l'émission de Cyril Hanouna sur un autre chaîne de Canal+, "Europe 1 a très très envie de le garder" selon les confidences d'un participant aux négociations toujours au Parisien. L'animateur a lui-même déclaré : "Chez M6, ça va être énorme mais Vincent c’est ma famille".

14:43 - Une "projet de divertissement très différents" sur le groupe M6 ? Les discussions entre Cyril Hanouna et le groupe M6 durent depuis plusieurs semaines et porteraient sur des émissions diffusées à partir de la rentrée prochaine sur la chaîne de télévision W9 et la station Fun Radio selon les informations de Libération. Le directeur général des activités audio du groupe, Régis Ravanas, a précisé qu'il s'agissait d'un "projet de divertissement", et pas d'un "projet sociétal ou politique". "C’est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd’hui Cyril", a-t-il ajouté.