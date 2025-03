Top Chef et le Guide Michelin n'ont pas laissé de bons souvenirs à Michel Sarran, on comprend que leur mariage passe mal

L'association de "Top Chef" et du Guide Michelin, énorme nouveauté de la saison 16 du programme culinaire, a été vivement critiquée par son ancien chef Michel Sarran...

La saison 16 de Top Chef débute ce mercredi 26 mars, sur M6. Et c'est peu dire que cette 16e édition du concours culinaire marque un tournant dans ce genre de programme. Pour la première fois, Top Chef s'associe en effet au prestigieux Guide Michelin, qui pourrait même attribuer directement une étoile au vainqueur à l'issue de cette édition.

Dans la profession, ce mariage entre un télécrochet et une institution comme le Michelin, réputée pour son sérieux, n'a pas fait que des heureux. Beaucoup ont pointé un coup marketing, une atteinte à l'image du célèbre guide (obligé de se relancer en pleines difficultés), ou un bras d'honneur aux chefs qui ont consacré une partie de leur vie à décrocher une étoile, alors qu'il suffit désormais de réussir une ou deux recettes à la télévision pour l'obtenir.

Parmi ces critiques féroces, les observateurs se sont étonnés de trouver Michel Sarran, ancien juré emblématique de l'émission pendant 8 ans. Fin janvier, ce dernier a souligné dans l'hebdomadaire Marianne son incompréhension. "Je ne comprends pas comment les inspecteurs peuvent se baser sur Top Chef pour affirmer qu'un candidat mérite une étoile", s'est-il indigné. "Pour obtenir l'étoile, on nous disait qu'on était jugé sur la régularité, l'identité du chef, la qualité du produit, les techniques… Mais aujourd'hui, c'est devenu la Star Ac", a-t-il déploré. Et de poursuivre : "Une telle récompense se décide aussi au niveau des produits utilisés, par exemple. Or, sur le tournage, ils sont de bonne qualité, sans être exceptionnels pour autant. Je ne comprends pas la logique".

Une mise à l'écart de Top Chef mal vécue

Michel Sarran a depuis nuancé ses propos sur Instagram, affirmant qu'il ne voulait pas lancer un "coup de gueule" contre Top Chef. Pourtant, on peut comprendre son amertume contre les deux protagonistes de cette union, avec qui il a deux passifs assez marquants.

Brutalement mis à l'écart de Top Chef en 2021, Sarran avait regretté publiquement dans Le Parisien la décision de la production, indiquant être le seul membre du jury écarté et ne pas avoir eu d'explication. "Même si on sait que toute histoire a une fin, ça fait un petit peu mal quand ça arrive. D'autant plus que je suis le seul du jury qu'on change. Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au coeur. Ça a été un peu violent", avait-il indiqué. "Je ne m'y attendais pas du tout. Pourquoi moi ? Qu'est-ce qui a motivé leur décision ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je n'ai pas eu de réponse."

Le chef étoilé avait aussi expliqué avoir appris sa disparition de l'antenne "par un coup de fil". "En tant que chef d'entreprise, je n'aurais pas fait comme ça. C'est la télé. Après, ils ont fait un choix. Il faut faire vivre le programme et apporter des nouveautés. Je ne vis pas ça non plus comme un échec et ne suis pas en dépression", avait-il assuré.

Une étoile perdue dans le Guide Michelin

Nouveau coup dur deux ans plus tard, venu du Guide Michelin cette fois. En février 2023, les examinateurs de la référence mondiale de la gastronomie ont décidé de retirer une des deux étoiles au grand chef. Mais aussi de faire sortir l'information dans les médias avant le lancement du guide rouge. Michel Sarran se lamente encore Le Parsien : "D'abord, je voudrais dire que c'est la première fois que c'est annoncé une semaine avant la parution du guide. Je ne trouve pas cela très respectueux pour mes équipes, ni pour les clients qui ont déjà réservé. On a l'impression d'être désigné comme les mauvais élèves de l'année…"

Pour l'ancienne star de Top Chef, le coup est cette fois très lourd. "Sincèrement, ça fait mal. C'est un coup de massue. L'ego en prend un coup. Ça fait 20 ans que j'avais ces deux étoiles. Mais il faut l'accepter [...]. Franchement, je me bats tous les jours pour donner le maximum. Et je me prends ça dans les dents. C'est un uppercut. Mais on n'est pas KO", avait lâché le cuisinier, regrettant tout de même ne pas avoir eu d'explication.

Un plat qui se mange froid

L'interview sera aussi l'occasion de lâcher une petite pique au Michelin. "Aujourd'hui, le Michelin a quand même moins de vente et moins d'influence. Il y a d'autres réseaux pour faire connaître sa cuisine. Et puis, il y a tous ces messages de soutien qui font chaud au cœur. Moi, malgré cette gifle, je vais continuer à me mettre la pression au quotidien pour toujours faire mieux."

Une critique répétée dans Le Dauphiné en avril dernier. "La perte de l'étoile… Il faut relativiser. C'est vrai que j'ai été choqué, blessé, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas fait les choses très bien", a déclaré Michel Sarran, avant de porter l'estocade. "L'autre jour, j'écoutais le résultat d'une étude qui disait que même si le Michelin reste très fort dans la profession, l'impact auprès du public a baissé de 85% en 20 ans. Donc, j'ai pansé mes plaies. Que les choses soient claires : j'en ai rien à foutre. Michelin, pour moi, c'est une période de ma vie, je ne vais pas cracher dessus, mais aujourd'hui, ça ne représente plus grand-chose". Dont acte.