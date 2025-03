Dupont-Mittenaere, Hanouna-Auzière, Manaudou-Bois... Pour Paris Match et Voici, des scoops à crédibilité variable

Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, Antoine Dupont et Iris Mittenaere, Florent Manaudou et Elsa Bois... Cette semaine a été folle pour la presse people.

Une semaine de folie comme le petit monde des célébrités n'en avait plus connue depuis des années. La presse people s'est donnée du mal ces derniers jours pour dénicher "le" scoop de l'année. Et ce sont pas moins de trois duos de très grosses célébrités qui en ont fait les frais. Trois "couples" (nous avons ajouté les guillemets) qui ont été révélés presque simultanément par les magazines Voici, Paris Match, mais aussi des organes de presse généralistes comme le Parisien. Faut-il y croire ? Au jeu de la crédibilité, la note peut varier d'un scoop à l'autre.

Episode 1 : Elsa Bois et Florent Manaudou

Tout a commencé le 14 mars quand Voici a affirmé que le nageur Florent Manaudou et la danseuse Elsa Bois, partenaires dans l'émission Danse avec les Stars, vivraient une histoire d'amour. Le magazine assure qu'Elsa Bois a été aperçue fin février, sortant de l'appartement parisien du champion olympique au petit matin, mais sans apporter de preuve. Des photographies ont tout de même été publiées en couverture du numéro en kiosque ce week-end (photo). Côté sources, tout juste un anonyme a-t-il supputé que les deux partenaires de DALS "avaient envie de profiter l'un de l'autre avant le départ de Florent pour Marseille. Ils n'allaient pas se voir pendant une semaine". Indice de crédibilité : 5/10.

Episode 2 : Iris Mittenaere et Antoine Dupont

Le lendemain du scoop de Voici, nouveau coup de tonnerre : le capitaine du XV de France Antoine Dupont a été vu en compagnie d'Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, après la victoire du XV de France contre l'Écosse. Les deux tourtereaux présumés ont été photographiés dans les rues de Paris, déclenchant aussitôt les spéculations sur une possible idylle. Cette fois Paris Match confirme, photos explicites à l'appui. Le couple a été photographié sur les Champs-Elysées le 16 mars, en marge d'une soirée des Bleus pour célébrer leur victoire dans les VI Nations. Des observateurs disent aussi avoir vu le couple à Paris ou à Genève. Plus solide encore, Le Parisien se dit "en mesure de confirmer". Indice de crédibilité : 9/10.

Episode 3 : Tiphaine Auzière et Cyril Hanouna

Mais le clou du spectacle est venu le 19 mars, quand Paris Match a de nouveau frappé très fort en publiant, en couverture (photo) et en grandes pompes, un autre scoop : selon l'hebdo tout juste racheté par Bernard Arnault à Vincent Bolloré, la star Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, seraient "amoureux". Le magazine s'appuie encore sur des clichés volés, montrant cette fois les deux personnalités attablées dans un restaurant parisien. La conclusion est cependant un peu rapide. Rien ne montre leur proximité (ils semblent même un peu s'ennuyer sur certains aspects) et les deux sont repartis chacun de leur côté. Pas non plus de confirmation chez les proches ou de commentaire d'Hanouna, pourtant peu avare en informations sur sa propre personne sur Europe 1 ou dans TPMP.

Tiphaine Auzière ayant un temps participé elle-même à l'émission Touche pas à mon poste, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un déjeuner professionnel. Pourtant, la presse s'est immédiatement emballée pour cette relation supposée de la belle-fille d'Emmanuel Macron avec l'un de ses plus féroce contempteurs. Un joli coup pour Paris Match et peut être pour Hanouna lui même, certains, comme Libération, ayant remarqué que ce scoop a été "publié opportunément au lendemain d'une enquête de Mediapart sur la violence entourant Hanouna et son émission". Indice de crédibilité : 3/10.

Ces scoops en cascade de la presse people, basés parfois sur de simples rumeurs, des interprétations hâtives, des extrapolations et des photos volées laissent donc une impression mitigée.