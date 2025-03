Cyril Hanouna empêtré dans une nouvelle affaire, un enregistrement secret et embarrassant dévoilé

Une enquête publiée cette semaine a révélé les méthodes controversées que Cyril Hanouna emploierait dans les coulisses de "TPMP". Un enregistrement a même été dévoilé.

Cyril Hanouna n'en finit pas de faire parler de lui, et paradoxalement encore plus depuis la fin de C8. Alors que l'arrivée prochaine de l'animateur dans le groupe M6 suscite déjà des remous et que la fin de TPMP a été annoncée par surprise vendredi soir, Mediapart s'est penché sur les coulisses de Touche pas à mon poste et les méthodes de l'animateur vedette cette semaine. Et quand le site d'investigation se lance dans ce genre d'enquête, c'est rarement pour dire du bien de la personne visée.

Mardi, Mediapart a ainsi publié un premier article sur les dessous peu reluisants de TPMP. Au fil des témoignages recueillis et des documents obtenus, le portrait d'un Hanouna tout-puissant, impulsif et colérique, se dessine. L'enquête retrace plusieurs incidents qui auraient été étouffés par la production H2O, appartenant à l'animateur vedette. Le principal : en octobre 2019, le manager de l'humoriste Malik Bentalha, invité de TPMP ce soir-là, aurait été violemment passé à tabac dans les loges par plusieurs individus, dont un proche d'Hanouna.

La raison n'a pas été clairement établie, et la production n'aurait eu vent que d'une simple "dispute". L'affaire, pourtant dénoncée par une plainte, a été classée sans suite, le plaignant n'ayant pas donné suite aux convocations de la police.

L'argent et les cachets dans TPMP, un sujet sensible

Mediapart assure que pour s'assurer la présence d'invités réticents, mais bankables, l'émission n'hésiterait pas à rémunérer certains d'entre eux. L'ancienne star de télé-réalité Loana aurait ainsi perçu un chèque de 3000 euros pour participer à l'émission du 5 février 2024. Un passage très commenté durant lequel elle avait confié avoir été violée par le passé et montré d'inquiétants problèmes d'élocution.

Les chroniqueurs seraient aussi très bien payés. L'enquête révèle que le total des salaires du banc de TPMP, avant l'arrêt de C8, oscillait entre 12 000 et 13 000 euros par émission. Des montants mensuels allant de 500 euros à 16 000 euros par tête sont évoqués. Des salaires confortables qui expliqueraient la docilité des chroniqueurs et chroniqueuses.

Et si l'argent ne suffit pas, Cyril Hanouna emploierait d'autres méthodes, toujours selon Mediapart. Le site a dévoilé une altercation entre Hanouna et son ex-chroniqueur Matthieu Delormeau, qui serait survenue pendant une coupure pub de l'émission du 13 février 2023. Le motif : Delormeau n'aurait pas assez rit en plateau aux blagues de son patron. "On a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang [...] T'es mon ami, mais t'es pas mon ami, je te tue", aurait lâché Hanouna, hors de lui.

Un enregistrement contredit l'avocat de Cyril Hanouna

Ces propos ont été fermement démentis par son avocat, interrogé par Mediapart avant publication. Ce qui a incité le site d'investigation à publier, vendredi 21 mars, un autre article avec l'extrait sonore de l'altercation. "L'enregistrement contredit les dénégations des avocats de Cyril Hanouna", assène le média. Sur la bande-son, on entend distinctement l'animateur vedette menacer et insulter Matthieu Delormeau dans des termes crus.

Alors que plusieurs figures et des journalistes du groupe M6 s'étaient émus de l'arrivée de Cyril Hanouna dans leurs rangs, ces révélations semblent tomber au plus mal. Hanouna continue de se vanter des records d'audiences de TPMP, qui a atterri sur YouTube et Dailymotion depuis la disparition de C8. L'animateur vedette, qui doit reprendre l'antenne sur W9 en septembre prochain, n'a pas directement commenté ces révélations. A plus ou moins court terme, il devra sans doute faire un choix entre poursuivre ses coups d'éclat et lisser une image devenue encombrante.