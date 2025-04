Garde à vue et procès à venir pour Laurent Boyer, ce que lui reproche son ex-compagne

Laurent Boyer, ancienne figure de la radio et de la télévision, comparaîtra devant la justice en septembre 2026 pour des faits présumés de violences conjugales et de harcèlement envers son ex-compagne.

Laurent Boyer n'avait plus fait parler de lui depuis des années. L'ancien animateur radio et de télévision reconnu, qui a officié pendant plus de deux décennies sur M6 et RTL, s'est rappelé au bon souvenir des médias cette semaine, bien malgré lui. Une plainte déposée par son ancienne compagne a déclenché l'ouverture d'une enquête menée par les policiers du commissariat du 17e arrondissement de Paris? a indiqué Paris Match.

Les faits qui sont reprochés 0 Laurent Boyer sont graves : harcèlement ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, atteinte à l'intimité par la diffusion d'images à caractère sexuel, et violences conjugales habituelles ayant aussi causé une ITT supérieure à 8 jours.

Selon les informations révélées par l'hebdomadaire et confirmées par l'AFP auprès du parquet, Laurent Boyer a été entendu en garde à vue le 28 mars 2025 dans le cadre de cette affaire. Son ex-compagne affirme notamment que l'animateur aurait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour y publier des photos intimes d'elle. Des accusations auxquelles Laurent Boyer n'a pas encore réagi publiquement.

Laurent Boyer sera jugé en septembre 2026

Âgé de 67 ans, Laurent Boyer est un visage et une voix bien connus des Français. Pendant plus de 20 ans jusqu'en 2010, il a animé de nombreuses émissions populaires sur M6 comme Graines de star, Nos meilleurs moments ou encore Fréquenstar. Il a ensuite rejoint France 3 en 2011 pour y présenter le programme quotidien Midi en France, une émission itinérante au cœur des régions. Les téléspectateurs ont aussi pu le voir lors de plusieurs éditions du Téléthon, le marathon caritatif télévisé.

Mais c'est finalement à la radio que Laurent Boyer avait poursuivi sa carrière. Depuis plusieurs années, il animait chaque samedi soir sur RTL une déclinaison de son ancienne émission Fréquenstar. Un rendez-vous apprécié des auditeurs mais qui pourrait être remis en cause par les graves accusations portées contre lui.

Le procès de Laurent Boyer est prévu au mois de septembre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris. Il devra alors s'expliquer sur les faits de violences conjugales et de harcèlement moral et sexuel dont l'accuse son ancienne compagne. Des délits passibles de lourdes peines de prison et d'amendes. La présomption d'innocence prévaut jusqu'au jugement.