Absente, malade, fâchée... Pourquoi Jessica, la compagne d'Emilien, ne revient pas dans les 12 coups de midi

Jessica, la compagne d'Emilien, plus grand champion de l'histoire des "12 coups de midi", brille par son absence depuis des mois. Et cette disparition obsède les fans.

Emilien est entré dans la légende des 12 coups de midi sur TF1 et continue de l'écrire. Depuis sa première participation le 25 septembre 2023, ce jeune étudiant, originaire de Vendée, enchaîne les victoires et les records. En un an et demi, il cumule plus de 500 participations, 19 étoiles mystérieuses et des gains dépassant les 2 millions d'euros. Un parcours exceptionnel grâce à des connaissances hors-norme qui forcent l'admiration et attirent forcément l'attention.

Le jeune homme de 22 ans, plutôt discret, fascine tellement les téléspectateurs que ses proches sont devenus malgré eux des personnages publics. Une peopolisation presque encouragée par l'émission et Jean-Luc Reichmann, qui n'aime rien tant qu'interroger les cerveaux sur leur vie personnelle, interpeller leurs proches dans le public, ou admirer les couples en train de s'embrasser.

Jessica, la compagne d'Emilien, l'a ainsi longtemps accompagné et soutenu sur le plateau puis en duplex (ou en visio), au point de devenir un personnage à part entière des 12 coups de midi. Et de susciter la plus grande curiosité depuis quelques mois, alors que la jeune femme, étudiante en arts à Toulouse, a mystérieusement disparu des radars.

Dès le mois de juin dernier, le magazine Télé Loisirs s'était inquiété de cette absence prolongée, allant jusqu'à interroger directement la jeune femme. "Nous nous parlons énormément et nous nous appelons le soir. Nous gardons toujours un lien, que ce soit par téléphone ou par message", avait-elle rassuré. Le magazine précisait que le couple se retrouvait régulièrement dans le sud, les sessions de tournage des "12 coups" se faisant généralement par tranches de deux semaines. "Il part, mais il finit par revenir", s'était-elle amusée.

Jessica et Emilien, une obsession des 12 coups

Des rumeurs sur la santé de la jeune femme ont plusieurs fois émergé, d'autant que celle-ci a avoué être sujette à de violentes allergies. "J'étais un bébé énorme à cause des réactions, tout était déréglé. On s'en est rendu compte à force de tests. Je fais un œdème si je mange un produit dont je suis allergique. Je risque d'étouffer, et donc de mourir", avait-elle déclaré en marge du jeu en 2023, allant même jusqu'à décrire l'impact de ces allergies sur sa vie de couple.

"De temps en temps on se fait un bisou, de temps en temps on ne s'embrasse pas, en fonction de ce que l'on a mangé", avait-elle lâché. Ce qu'avait confirmé Emilien : "Si j'ai mangé de l'arachide ou de la moutarde, je ne peux pas l'embrasser parce que je risquerais de lui transmettre de l'arachide ou de la moutarde", a-t-il expliqué.

Face aux rumeurs, Emilien a plusieurs fois rassuré et expliqué que sa compagne reviendrait "bientôt" le soutenir dans son aventure. En janvier, le maître de midi a encore dû justifier l'absence de Jessica après une question inquiète de Jean-Luc Reichmann. "Comment va Jessica ? On est tous inquiets, on est hyper inquiet… On n'a pas un mot, pas une lettre, pas une vidéo… Qu'est-ce qu'il se passe ?", avait questionné l'animateur. "Elle révise à Toulouse", avait répondu le candidat, laconique, évoquant tout juste des examens sur "toute la période du mois de janvier".

Pourtant, aucune nouvelle depuis et les théories sont reparties de plus belle sur les réseaux sociaux : "elle a demandé à Emilien d'arrêter les 12 coups et il refuse", "Emilien l'a quittée", peut-on lire sur X, comme l'a repéré Télé 2 semaines récemment. Séparation ? Lassitude ? Envie de protéger sa vie privée ? De se concentrer sur ses études ? Qu'importe en tout cas pour Emilien, pas perturbé le moins du monde dans ses performances.