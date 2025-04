Ses "sentiments", sa femme Soraya, ce qu'il mange… Kendji Girac a "changé" beaucoup de choses, un an après le drame

Un an après avoir frôlé la mort, Kendji Girac est de retour à la télévision dans "Rendez-vous en terre inconnue" cette semaine...

Il y a tout juste un an, dans la nuit du 21 au 22 avril 2024, la vie de Kendji Girac basculait. Blessé par balle à la poitrine après s'être tiré dessus accidentellement dans sa caravane, le chanteur voyait son pronostic vital engagé. Transporté d'urgence à l'hôpital de Bordeaux, l'interprète d'"Andalouse" est finalement tiré d'affaire, mais celle-ci ébranle l'opinion. Une enquête judiciaire est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame, avant d'être classée sans suite quelques semaines plus tard.

Kendji Girac va très vite revenir, d'abord en mai dernier sur les réseaux sociaux, pour s'excuser auprès de ses fans "pour la peine et le souci" qu'il a pu causer. Suivront la musique avec un 6e album, "Vivre…", sorti en octobre 2024, puis la scène avec une tournée annoncée en 2026 pour ses 10 ans de carrière, mais aussi la télévision, avec des confessions dans Grands Reportages ou Un dimanche à la campagne, des invitations à la Star Academy et The Voice Kids, et enfin un Rendez-vous en terre inconnue spécial pour les 20 ans de l'émission, avec Frédéric Lopez, ce mardi 29 avril.

Le chanteur dit être revenu transformé de son épreuve : "Il fallait que je me soigne et réfléchisse à ce qui s'était passé pour comprendre comment j'avais pu en arriver là et surtout prendre les bonnes décisions pour l'avenir", expliquait-il sur les réseaux sociaux en juin, assurant "se faire aider pour ne plus recommencer". Et son retour s'accompagne d'une nouvelle philosophie. "Depuis ce qu'il s'est passé, j'ai l'impression de m'être réveillé. Je me sens apaisé et je déborde d'énergie", a-t-il assuré dans Télé Loisirs bien plus récemment, le 11 avril.

"Ma femme a été là à chaque moment"

Kendji Girac dit s'être "habitué" à prendre soin de lui et à "manger plus sainement". Ce drame lui a fait prendre conscience de la chance qu'il a. "Je me dis que j'ai de la chance de profiter de tout ce bonheur autour de moi, avec ma famille et en musique", explique-t-il aussi dans Télé Magazine. Une nouvelle occasion de remettre les points sur les "i" concernant sa relation avec sa femme Soraya, très critiquée à cause de rumeurs de dispute le soir du drame.

"C'est simplement l'amour qui m'a reconstruit", martèle Kendji Girac. "Ma femme a été là à chaque moment, à chaque instant, elle m'a donné de la force, de la tendresse comme jamais. Et elle a été un peu choquée par ce qui a été dit sur elle parce que rien n'était vrai. C'est une femme très forte, merveilleuse, qui a réussi à me remettre debout", a-t-il assuré dans Un dimanche à la campagne fin novembre. Et de conclure : "Dieu m'a donné cette seconde chance. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour faire des choses plus belles".

Ce mardi, c'est pourtant le Kendji Girac d'avant qu'on retrouvera dans Rendez-vous en terre inconnue. Son voyage au Kenya auprès du peuple Turkana remonte en effet à début mars 2024, un tournage qui avait donc eu lieu quelques semaines avant le drame. "Je me suis découvert grâce à cette aventure", reconnaît néanmoins le chanteur dans Télé Loisirs. Et il assure désormais faire en sorte "de [se] servir des leçons de vie apprises là-bas : ne plus se plaindre, avoir conscience de ce que l'on a et continuer à sourire malgré les problèmes".