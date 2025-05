"Il y a des détails physiques..." Fataliste, Jacques Legros donne les raisons de son remplacement par Isabelle Ithurburu

Après 27 ans comme joker du 13h sur TF1, Jacques Legros tire sa révérence.

Un visage familier du journal de 13 heures sur TF1 s'apprête à quitter l'antenne. Pendant près de trois décennies, Jacques Legros a accompagné les Français le temps d'un déjeuner, en remplacement de Jean-Pierre Pernaut, puis de Marie-Sophie Lacarrau,

lors de leurs absences et lors des vacances scolaires. Une aventure télévisuelle particulière qui prendra fin ce vendredi 9 mai. C'est Isabelle Ithurburu qui assurera sa succession dans le fauteuil de joker du journal. Un choix très commenté, l'intéressée étant venue du sport, et notamment du rugby sur Canal+, et étant depuis 2023 le visage de l'émission people 50 minutes inside sur TF1.

Plusieurs médias assurent que le départ du journaliste de 74 ans était dans les cartons depuis longtemps, des adieux étaient même sérieusement envisagés par la première chaîne l'été dernier. Mais TF1 aurait préféré éviter la fenêtre des Jeux olympiques et les audiences dantesques de la concurrente France 2 pour ne pas plomber l'arrivée d'une nouvelle présentatrice avec de mauvais chiffres.

Jacques Legros sera remplacé par Isabelle Ithurburu au JT de 13 heures, lors des vacances d'été. © JP PARIENTE/SIPA (publiée le 02/05/2025)

Jacques Legros affirme quant à lui qu'il a pris la décision de quitter son poste lui-même. Un choix mûrement réfléchi, comme il l'a confié au magazine Télé Poche ou encore à Ouest-France. "Ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je voulais avoir cette liberté de choix", a-t-il indiqué dans le quotidien local, assurant vouloir éviter "le journal de trop", un moment où on lui dirait : "Tu as pris un coup de vieux".

"Il y a un moment, tu le sens. Il y a des détails physiques : après le JT, on est un peu plus fatigué qu'avant. C'est aussi une évolution logique : je suis le dernier des Mohicans, il est temps de laisser la place aux plus jeunes", précise-t-il, fataliste. Une réflexion très aboutie pour éviter un jour de prendre "moins de plaisir", se sentir "moins à l'aise", ou trouver "ça plus dur de (s)e lever le matin".

Ce qui n'empêche pas l'émotion. "Je connais mes petits camarades adorés, ils vont me concocter des surprises, et j'ai peur d'être débordé par mes émotions", a-t-il déclaré, conscient du caractère solennel de son dernier journal télévisé vendredi. "Je vais rédiger quelque chose, car j'ai peur de perdre mes moyens. (...) Ce sera un exercice du cœur, simple, court, avec peut-être une pointe d'humour", a-t-il précisé.

Malgré son âge, hors de question pour Jacques Legros en revanche de raccrocher définitivement les micros. "Je suis incapable de m'arrêter", assure celui qui a débuté comme simple reporter en 1975, avant de gravir les échelons sur TF1. Rester à la télévision, poursuivre par la radio ou l'écriture sont des options. "J'ai toujours une idée de bouquin en tête", a-t-il aussi confié, sans pour autant dévoiler de plan concret pour l'avenir.