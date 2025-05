Arthur s'appelle Arthur à cause d'un caleçon : pourquoi il n'a pas voulu utiliser son vrai nom

Le célèbre animateur Arthur a un patronyme bien différent. Derrière le choix de son pseudo, se cache une histoire aussi méconnue qu'insolite.

Jacques Essebag, plus connu sous le nom d'Arthur, est l'une des figures incontournables du paysage audiovisuel français depuis plus de 30 ans. Celui qui se définit lui-même comme un "enfant terrible de la télé" enchaîne très vite les succès, d'abord à la radio, sur RFM, Fun radio, Europe 1, puis sur TF1, avec des émissions comme Les enfants de la télé ou Vendredi tout est permis. Mais si le nom d'Arthur est devenu indissociable de sa personne aujourd'hui, peu savent ce que cache en réalité ce pseudonyme, et pourquoi il l'a choisi il y a de cela près de 40 ans.

C'est au début de sa carrière, alors qu'il officie sur les ondes de la radio RFM en 1987, que le jeune Jacques Essebag se voit contraint de changer de nom. La raison ? La présence d'un autre animateur prénommé lui aussi Jacques, Jacques Mossino, qui était également sur RFM. "Deux Jacques, c'était un de trop. Résultat : j'ai été viré… de mon propre prénom", a raconté avec humour l'animateur dans un post Linkedin, décrivant assez grossièrement le moment où il a fallu trancher.

Le hasard faisant bien les choses, le regard de l'animateur se pose alors sur une affiche publicitaire mettant en scène l'humoriste Elie Semoun, vêtu d'un simple caleçon de la marque... Arthur. Le pseudonyme sera instantanément adopté, sans plus de réflexion ! Un clin d'oeil amusant au destin quand on sait que les deux hommes deviendront par la suite de grands amis.

Simple nom de scène ou de radio au départ, Arthur va en tout cas rapidement s'imposer comme le nom d'un véritable roi de la télévision, synonyme de divertissement et de franche rigolade. Il s'en est d'ailleurs un peu vanté sur Linkedin : "Ce qui n'était qu'un simple pseudo est devenu une identité. Une marque. Une signature", écrit-il, estimant qu'"avec le temps, "Arthur" s'est imposé sur les ondes, la télévision, et le business". Et de lister "des émissions à succès", "des projets ambitieux" et (heureusement) "quelques bides mémorables… dont on ne parlera pas ici".

"Depuis 30 ans, "Arthur" est le prénom d'animateur numéro un en notoriété", souligne aussi l'intéressé, toujours aussi modeste, qui souhaite "bon courage au prochain Arthur qui voudra percer à la télé…" Et de se comparer à Nagui, qui fait partie des "seuls à la télévision à être connus sous un seul prénom. Un peu comme des footballeurs brésiliens… sauf qu'on court moins vite et qu'on porte moins bien le short". Aujourd'hui, seuls ses proches continuent à l'appeler Jacques, un prénom qui sonne presque étrange aux oreilles du grand public.