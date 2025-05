Malgré son "coeur brisé", Stéphane Plaza va revenir : il a déjà donné une date et quelques indices

Stéphane Plaza s'est exprimé pour la première fois depuis ses démêlés judiciaires. Colère et cœur brisé, mais l'animateur veut rebondir.

Stéphane Plaza passe à l'offensive. Après plusieurs mois difficiles sur le plan judiciaire, le célèbre agent immobilier a accordé début mai sa première interview depuis deux ans, dans l'émission Le jet de Luxe, animée par le protégé de Cyril Hanouna Jordan de Luxe. L'occasion pour l'animateur de Maison à vendre de pousser un coup de gueule, d'évoquer son cœur meurtri, mais aussi d'envoyer un message d'espoir.

En février dernier, Stéphane Plaza avait été condamné à douze mois de prison avec sursis pour violences conjugales. Une condamnation contre laquelle il a décidé de faire appel. Mais les coups durs s'enchainent pour l'animateur star de M6, placé quelques mois plus tard en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Une affaire dans laquelle il assure ne pas être impliqué. "Je ne suis pas concerné. J'ai été entendu, j'ai répondu à cette affaire, mais je ne suis pas concerné, il n'y a pas de suite", a-t-il déclaré.

Mais ces déboires judiciaires à répétition ont fragilisé Stéphane Plaza, qui a vu sa réputation écornée. "Je ne me considère pas comme une victime, mais je pense que la société est victime de beaucoup de choses et il y a beaucoup d'abus dans certains domaines", a-t-il philosophé au micro de Jordan de Luxe.

Une date de "retour" annoncée pour Stéphane Plaza

L'animateur, visiblement très énervé, a tenu à remettre les points sur les "i". "Tout le mal qu'ils disent sur moi, et en plus, qui est à 90% faux, fait du mal à 4 000 personnes qui travaillent sous mon nom (les franchisés des agences Stéphane Plaza - NDLR). C'est peut-être ça qu'il faut regarder avant de dire des conneries sur moi !", a-t-il lancé de manière vindicative. Une façon aussi d'envoyer un message aux réseau de ses partenaires, qui ont pu se montrer inquiets et dont certains ont décidé de changer de boutique.

Sur un plan plus personnel, Stéphane Plaza ne cache pas que cette période a été très éprouvante pour lui. "Je suis comme un petit roseau", image-t-il. Amaigri de 8 kilos, il confie avoir eu "le cœur brisé" face aux "mensonges" répandus sur son compte. "C'est dur depuis deux ans, certains vivent des choses plus dures bien sûr, mais je me dis que ne suis pas malade, [...] j'ai le cœur brisé."

Pourtant, hors de question pour lui de baisser les bras. "J'aime encore l'humain", assure Stéphane Plaza, qui fourmille de projets malgré les épreuves traversées. Et le premier d'entre eux sera son retour à la télévision, et plus vite encore que Cyril Hanouna, qui débutera sa nouvelle émission Tout beau, tout 9 sur W9 le 1er septembre. "On va me voir bien avant. En tout cas, je vais bientôt parler", a annoncé à demi-mot Stéphane Plaza, sans toutefois donner de date précise.

Sur les réseaux sociaux, l'animateur avait déjà évoqué une énigmatique "phase 2 de Stéphane Plaza immobilier" le 30 juin. Assez pour tourner la page de ces longs mois sous le feu des projecteurs judiciaires et médiatiques, reprendre en main sa vie professionnelle, et retrouver son image de gendre idéal, aujourd'hui quelque peu fissurée ?