"Il m'a laissée partir avec une grande élégance" : Laurent Gerra et Virginie Lemoine se sont séparés dans la tristesse et le respect

Laurent Gerra est invité de Faustine Bollaert dans "La boîte à secrets" ce vendredi.

Laurent Gerra souffle ses 35 bougies de carrière cette année. Et après un anniversaire événement en juin sur France 2, il se confie ce vendredi dans La boîte à secrets, un événement qui s'annonce riche en souvenirs et retrouvailles. Depuis ses débuts en 1991, l'humoriste a marqué sa génération avec des imitations et des sketchs devenus cultes, mais aussi des collaborations tous azimuts qui ont de quoi grossir la liste des invités.

De nombreuses personnalités sont d'ailleurs attendues pour entourer Laurent Gerra lors de ce moment spécial. L'invitée la plus attendue est sans conteste Virginie Lemoine. L'actrice, qui a fait les grands jours de l'humour à la télévision avec Laurent Gerra dans les années 1990, avait accepté de participer à la soirée anniversaire cet été et pourrait de nouveau être présente face à Faustine Bollaert. "C'était très émouvant, je ne pouvais pas évoquer ses trente-cinq années de carrière sans évoquer celle qui a accompagné mes débuts", avait confié Laurent Gerra avec tendresse dans les colonnes de Télé 7 Jours avant le programme de juin dernier.

Laurent Gerra et Virginie Lemoine à l'époque du Studio Gabriel. © WILBURG/SIPA (publiée le 04/06/2025)

Laurent Gerra et Virginie Lemoine, c'est une grande histoire d'amour et d'humour qui a marqué le paysage audiovisuel. Leur rencontre a lieu en 1991, quand le jeune imitateur lyonnais monte à Paris. Virginie Lemoine, déjà reconnue, lui donne son premier coup de pouce en le faisant engager dans l'émission Ainsi font font... de Jacques Martin.

Mais c'est véritablement en 1994, quand le duo explosif est réuni dans l'émission Studio Gabriel de Michel Drucker, que Laurent Gerra et Virginie Lemoine deviennent des stars du petit écran. Leur complicité évidente dépasse les plateaux, puisqu'ils forment alors également un couple à la ville, discret sans évocation de leur vie privée dans les médias, mais filant le bonheur parfait à la ville comme sur scène.

Sur les planches, le tandem décrochera même en 1997 le Molière du meilleur spectacle de sketchs. Mais cette consécration théâtrale signera aussi la fin de leur collaboration... et de leur idylle. "J'ai pris la décision d'arrêter car il n'y avait plus de prise de risques. Laurent a été triste mais il m'a laissée partir avec une grande élégance", avait raconté Virginie Lemoine dans Télé Poche.

Depuis leur séparation, les deux ex sont restés en bons termes, mais se font très rares ensemble. "On est toujours très heureux et émus de se voir, mais on ne se croise plus que rarement", confiait aussi l'actrice, se disant plus proche désormais des parents de l'humoriste que de Laurent Gerra lui-même.

Laurent Gerra, aujourd'hui âgé de 57 ans est le père d'une petite fille, et Virginie Lemoine partage sa vie avec le comédien Darius Kehtari. Elle se fait désormais très rare sur le devant de la scène, se consacrant davantage à la mise en scène de pièces de théâtre.