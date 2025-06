"Il m'a laissé partir avec une grande élégance" : Laurent Gerra et Virginie Lemoine se sont séparés dans la tristesse et le calme

Laurent Gerra fête ce samedi ses 35 ans de scène, entouré d'une pléiade d'invités prestigieux, dont Virginie Lemoine, lors d'une grande émission anniversaire.

Laurent Gerra souffle ses 35 bougies de carrière ce samedi sur France 2, dans Laurent Gerra, l'anniversaire événement, une grande soirée festive et émouvante présentée présenté par Stéphane Bern, riche en souvenirs et retrouvailles, pour un moment de télévision unique. Depuis ses débuts en 1991, l'humoriste a marqué sa génération avec des imitations et des sketchs devenus cultes, mais aussi des collaborations tous azimuts qui ont de quoi grossir l liste des invités.

De nombreuses personnalités ont d'ailleurs répondu présentes pour entourer Laurent Gerra lors de ce moment spécial. Les chanteurs Bernard Lavilliers, Enrico Macias, Marc Lavoine, Dany Brillant, Michel Fugain et Bénabar seront notamment de la partie, comme Lara Fabian, Carla Bruni, ou encore Nicoletta, certains et certaines ayant été imité(e)s à la perfection par Laurent Gerra au cours de sa carrière. Des humoristes comme Alex Vizorek, Philippe Caverivière, ou Les Bodin's seront aussi présents comme Jack Lang, ancien ministre de la Culture, lui aussi caricaturé en son temps par le héros du soir.

Si la présence de Mihcel Drucker, vieux compagnon de route de Laurent Gerra, n'est pas annoncée pour l'instant, l'invitée la plus attendue sera sans conteste Virginie Lemoine. L'actrice, qui a fait les grands jours de l'humour à la télévision avec Laurent Gerra dans les années 1990, a accepté de participer à cette émission anniversaire. "C'était très émouvant, je ne pouvais pas évoquer ses trente-cinq années de carrière sans évoquer celle qui a accompagné mes débuts", a confié Laurent Gerra avec tendresse dans les colonnes de Télé 7 Jours.

Laurent Gerra et Virginie Lemoine à l'époque du Studio Gabriel. © WILBURG/SIPA (publiée le 04/06/2025)

Laurent Gerra et Virginie Lemoine, c'est une grande histoire d'amour et d'humour qui a marqué le paysage audiovisuel. Leur rencontre a lieu en 1991, quand le jeune imitateur lyonnais monte à Paris. Virginie Lemoine, déjà reconnue, lui donne son premier coup de pouce en le faisant engager dans l'émission Ainsi font font... de Jacques Martin.

"Laurent a été triste mais il m'a laissée partir avec une grande élégance"

Mais c'est véritablement en 1994, quand le duo explosif est réuni dans l'émission Studio Gabriel de Michel Drucker, que Laurent Gerra et Virginie Lemoine deviennent des stars du petit écran. Leur complicité évidente dépasse les plateaux, puisqu'ils forment alors également un couple à la ville, discret sans évocation de leur vie privée dans les médias, mais filant le bonheur parfait à la ville comme sur scène.

Sur les planches, le tandem décrochera même en 1997 le Molière du meilleur spectacle de sketchs. Mais cette consécration théâtrale signera aussi la fin de leur collaboration... et de leur idylle. "J'ai pris la décision d'arrêter car il n'y avait plus de prise de risques. Laurent a été triste mais il m'a laissée partir avec une grande élégance", avait raconté Virginie Lemoine dans Télé Poche. Depuis leur séparation, les deux ex sont restés en bons termes, mais se font très rares ensemble. "On est toujours très heureux et émus de se voir, mais on ne se croise plus que rarement", confiait aussi l'actrice, se disant plus proche désormais des parents de l'humoriste que de Laurent Gerra lui-même.

Laurent Gerra, aujourd'hui âgé de 57 ans et père d'une petite fille, et Virginie Lemoine, qui partage sa vie avec le comédien Darius Kehtari, réunis le temps d'une soirée à la télévision 25 ans après la fin de leur histoire, seront donc très observés. Alors que Virginie Lemoine se fait désormais plus rare sur le devant de la scène, se consacrant davantage à la mise en scène de pièces de théâtre, ces retrouvailles s'annoncent comme le clou de cet anniversaire télévisuel.