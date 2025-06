Léa Salamé : entre "l'un des plus gros salaires du PAF" et "la question Glucksmann", une arrivée au 20H qui interroge

Léa Salamé a finalement été nommée par France 2 pour son journal de 20 Heures ce jeudi, après la mise à l'écart d'Anne-Sophie Lapix...

Elle est depuis des années l'un des visages emblématiques du service public et il ne devait sans doute pas en être autrement. Un temps annoncée partante pour BFMTV, Léa Salamé va finalement succéder à Anne-Sophie Lapix à la tête du 20 Heures de France 2 à la rentrée prochaine. Après des semaines de suspense et de tractations, la nomination a été annoncée ce jeudi 19 juin et soulève déjà des questions.

D'abord son impact sur le paysage radiophonique. La journaliste de 45 ans était aussi une voix de France Inter depuis plus d'une décennie, coanimant notamment depuis 2014 la matinale avec Nicolas Demorand et la portant en tête des audiences radio. En quittant la station pour se consacrer à France Télévisions comme cela est d'ores et déjà annoncé, Léa Salamé va ouvrir une période de succession aussi urgente qu'incertaine dans la première radio de France, qu'Inter aurait sans doute préféré éviter.

Mais si elle était attendue (Delphine Ernotte, présidente de France TV, avait d'ailleurs poussé sans succès Léa Salamé à accepter le 20 Heures en 2017), cette nomination est un coup de théâtre autrement plus retentissant pour le paysage audiovisuel. Animatrice de l'émission Quelle Époque !, qu'elle devrait conserver le samedi soir sur France 2, la remplaçante d'Anne-Sophie Lapix, évincée il y a trois semaines de la présentation du JT, va faire face très rapidement à l'enjeu de l'audience. Un risque professionnel gigantesque : Léa Salamé parviendra-t-elle à redresser ce 20 Heures qui a laissé filer des milliers de téléspectateurs vers Gilles Bouleau ces derniers mois sur TF1 ?

Le compagnon de Léa Salamé, un problème politique ?

L'autre question d'importance qui se pose est celle de son impartialité et de son indépendance. A moins d'un an des municipales 2026 et de deux ans de l'élection présidentielle de 2027, le pari de France 2 est en effet risqué, Léa Salamé partageant sa vie depuis 2015 avec Raphaël Glucksmann, député européen engagé à gauche et plusieurs fois cité comme candidat putatif ces dernières années. Un compagnonnage qui l'avait déjà contrainte à se mettre en retrait de la politique et de certaines interviews sur France Inter.

Léa Salamé et Raphaël Glucksmann à Cannes en 2017, année où ils ont donné naissance à un fils. © Shootpix/ABACA

"La 'question Glucksmann' va ainsi vite se poser, alors que sera donné dans à peine un an le coup d'envoi de la prochaine campagne présidentielle", écrit encore Le Parisien ce jeudi. Léa Salamé pourra-t-elle couvrir sereinement l'élection suprême à la tête du 20H ? La direction de France Télévisions ne semble pas en douter.

Quel salaire pour Léa Salamé ?

La question du salaire de Léa Salamé, enfin, sera irrémédiablement posée tôt ou tard elle aussi, dans un contexte de fragilité budgétaire pour le service public. Le timing est particulièrement bien choisi, alors qu'une réforme arrive à l'Assemblée, le 30 juin en séance publique, pour établir une "gouvernance commune" pour la radio et la télévision publiques. Une holding souhaitée par la ministre de la Culture Rachida Dati visera à mieux armer l'audiovisuel public et surtout "répartir les moyens" entre ses filiales. Une manière selon ses opposants de permettre à l'Etat actionnaire de faire des économies.

Même si on ignore encore les détails de la négociation et ce qui a fait pencher la balance, le contexte est donc tendu : on sait que Léa Salamé a décliné une proposition alléchante de Rodolphe Saadé, le nouveau propriétaire de BFMTV, qui lui offrait "l'un des plus gros salaires du PAF" pour un talk show en prime-time, selon Le Parisien.

En plein "dilemme", Léa Salamé a finalement choisi France 2, pour une rémunération qui reste à ce stade confidentielle. La fidélité au service public, qui a bâti sa notoriété, et une place de choix avec le 20H en plus de Quelle Époque ! sont sans doute d'autres éléments à prendre en compte. L'intervention de Delphine Ernotte, qui a une nouvelle fois mené en personne les intenses tractations en coulisses, a aussi pu peser.