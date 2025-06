Anne-Sophie Lapix quittera le JT de France 2 à cette date, un premier message glacial pour Léa Salamé

Anne-Sophie Lapix quittera le JT de France 2 cette semaine. La journaliste évincée a adressé un premier message à Léa Salamé

Le mercato de l'audiovisuel s'est encore accéléré cette semaine. Alors que fin mai, France Télévisions annonçait le départ forcé d'Anne-Sophie Lapix du journal de 20 H de France 2, après huit années passées aux commandes, la journaliste a déjà la date de son dernier JT et donc de ses adieux. Celle qui avait décidé de lancer ses sujets en chantant au lendemain de l'annonce de son éviction devrait sans doute faire de nouveau preuve d'humour à l'antenne. A moins que l'émotion prenne le dessus.

Anne-Sophe Lapix va couper les ponts avec France Télévisions à cette date fatidique, fixée dès ce jeudi 26 juin. Dans la foulée de l'annonce de son départ surprise, le groupe M6 confirmait son arrivée dans ses rangs dès la fin août. Elle animera la tranche 18h-20h sur RTL et réalisera chaque dimanche sur M6 un grand entretien avec une personnalité qui fait l'actualité. La sixième chaîne lui confiera également des soirées événementielles sur des sujets de société ou politiques, à l'approche de l'élection présidentielle.

Du côté de France Télévisions, il a fallu trouver rapidement un remplaçant à Anne-Sophie Lapix pour ce poste très exposé du 20 H. En l'occurrence une remplaçante. Après le revirement de Caroline Roux qui aurait refusé le poste à la dernière minute, la direction s'est tournée vers Léa Salamé. La journaliste, déjà approchée par le passé, a fini par accepter le challenge, tout en conservant la présentation de son talk-show à succès Quelle époque ! le samedi soir.

Un message glacial, mais chaleureux

Anne-Sophe Lapix et Léa Salamé se connaissent bien, elles se sont déjà plusieurs fois croisées dans les couloirs de France TV. Et à quelques jours de son départ du service public, la première a tenu à adresser à la seconde un premier message glacial, mais bienveillant. Sur son compte Instagram, Anne-Sophe Lapix a posté cette semaine une photo de son bureau avec quelques objets emblématiques : une tasse de thé bien remplie, un thermomètre (l'été sera chaud), un chat porte-bonheur, un porte-clé "Rescue" et un téléphone.

Mais le message est surtout dans la légende, écrite en rouge : "Prends ta glacière Léa !". Un clin d'oeil amical et plus chaleureux qu'on le croit à sa consœur, pour lui souhaiter bon courage dans la torpeur estivale et la prise de ses nouvelles fonctions. La pression sera forte en effet sur les épaules de Léa Salamé à la rentrée, qui devra enrayer la baisse d'audiences du 20 H de France 2, distancé par celui de Gilles Bouleau sur TF1 et ses 5 millions de téléspectateurs en moyenne. Le tout pendant le lancement de la campagne présidentielle de 2027. Les téléspectateurs guetteront certainement d'autres allusions lors du dernier JT d'Anne-Sophie Lapix ce 26 juin.