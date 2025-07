Obsèques de Thierry Ardisson : date, stars invitées et instructions pas toujours respectées... L'ultime hommage

Les obsèques de Thierry Ardisson ont été fixées jeudi à l'église Saint-Roch à Paris, considérée comme la paroisse des artistes, a annoncé mardi sa famille à l'AFP.

Les obsèques de Thierry Ardisson ont été fixées jeudi 17 juillet 2025, à l'église Saint-Roch à Paris, considérée comme la paroisse des artistes, a annoncé mardi sa famille à l'AFP. La cérémonie aura lieu à 16h30 et l'accès à l'église sera "réservée aux invités", avant une "inhumation dans la plus stricte intimité", selon l'agence.

Un ultime hommage que la star aurait méticuleusement préparé, avec plusieurs consignes et exigences passées à ses proches. Dans ses derniers instants, Thierry Ardisson a en effet tenté d'encadrer ce qui se dirait et se ferait après son décès. Un dossier a été envoyé à plusieurs journaux ce lundi 14 juillet, après l'annonce de sa disparition, avec une liste de 7 personnalités à contacter pour des témoignages, accompagné de leur numéro de téléphone : Philippe Corti, Laurent Baffie, Franz-Olivier, Léa Salamé, sa productrice Catherine Barma, son amie Anne Méaux et sa première patronne, Marie-France Brière.

Tous les proches de Thierry Ardisson avaient reçu des instructions précises sur leur rôle au moment fatidique. Dans ce dossier figuraient aussi des photos validées par Ardisson lui-même et une compilation de 16 minutes de ses 40 ans de télévision. "Aucun autre extrait n'est autorisé", était-il précisé dans le dossier. Une instruction qui n'a visiblement pas été respectée à la lettre au regard des hommages télévisuels, notamment via l'INA et France Télévisions qui sont allés piocher bien au-delà de ce pot-pourri officiel.

Des consignes pour les obsèques de Thierry Ardisson

Le déroulé des obsèques n'est quant à lui pas encore connu. Mais Thierry Ardisson aurait une fois encore listé des consignes strictes pour la cérémonie de jeudi. "Le jour où je sentirai la fin approcher, je déciderai de tous les détails pour mon enterrement", lançait-il au Parisien lors de la sortie de son dernier livre. S'amusant sans doute à semer le vrai et le faux, comme à son habitude, l'animateur avait livré quelques-unes de ces dernières volontés dans le magazine Le Point la semaine dernière.

"J'aimerais que les trois femmes que j'ai épousées soient là, avait par exemple confié l'animateur, en référence à Christiane Bergognon sa première femme, la mère de ses trois enfants Béatrice Loustalan et Audrey Crespo-Mara. "Ma famille aussi. Mes potes [...] Je veux l'encens, les enfants de chœur… la totale !", s'enthousiasmait "l'Homme en noir". "J'ai déjà toute la playlist en tête : je veux qu'on écoute "Lazarus" de David Bowie et "In My Life" des Beatles repris par Sean Connery", avait-il aussi demandé.

Thierry Ardisson, qui se qualifiait lui même de "mouton noir", s'est fait de nombreux ennemis dans le PAF et ailleurs durant sa carrière. Et il n'attendait visiblement pas une foule énorme pour ses obsèques. Dans Le Point encore, il affirmait très récemment, toujours avec humour : "Je ne pense pas qu'on remplisse toute une église avec des gens qui viendront chanter mes louanges ! Ou alors peut-être une petite chapelle !"

Quelles stars présentes aux obsèques de Thierry Ardisson ?

"J'ai toujours été un mouton noir, donc ça ne m'ennuie pas. On ne peut pas garder la liberté de ton que j'ai, en espérant être aimé par tout le monde", poursuivait-il. Entre réconciliations (Christine Bravo, Laurent Ruquier) et ennemis jurés finalement gagnés par les hommages, les obsèques pourraient malgré tout attirer beaucoup de stars.

Violement critiqué par Thierry Ardisson depuis des années et même en conflit, Cyril Hanouna va-t-il par exemple se rendre aux obsèques de l'animateur ? Dans une interview accordée en vidéo à Neo x Lou, Thierry Ardisson précisait il y a peu que l'ancien trublion de TPMP serait tout de même le bienvenu. A la question "Qui ne sera pas invité à votre enterrement ?", il répondra en effet : "Je pourrais dire Hanouna, mais je ne dirais même pas Hanouna. Tout le monde peut venir !" Dont acte ?

"Quoiqu'il soit arrivé entre nous. Quoiqu'il se soit dit. Thierry Ardisson restera un des plus grands de la Télévision Française. On ne peut que saluer sa carrière de dingue, qu'on l'aime ou pas. Et aujourd'hui, on est tous en noir pour l'homme noir. RIP Thierry", a tweeté Cyril Hanouna lundi matin.