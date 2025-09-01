Le décolleté de Léa Salamé : couac mémorable en plein journal télévisé

Rien ne se passe jamais tout à fait comme prévu dans un JT. Léa Salamé, nouvelle star du 20 Heures de France 2, peut en témoigner.

Léa Salamé relève un nouveau défi de taille ce lundi 1er septembre, en prenant les rênes du prestigieux journal de 20 Heures de France 2. Un poste très exposé où la star devra (re)faire ses preuves face à des téléspectateurs exigeants et un contexte politique tendu à l'approche d'une très probable nouvelle crise politique. A 45 ans, le challenge est de taille, entre l'hémorragie d'audience que subit le JT de France 2 et une séquence politique qui ne risque pas de s'apaiser, du vote de confiance lundi prochain jusqu'à la présidentielle de 2027. Sans compter les questions que vont soulever son compagnon, Raphaël Glucksmann, qui tente d'y jouer les trouble-fêtes.

Née à Beyrouth, Léa Salamé est arrivée en France à l'âge de 5 ans en 1984. Après des études de droit, elle se lance dans le journalisme contre l'avis de son père Ghassan Salamé, ancien ministre libanais, qui la voyait plutôt dans la diplomatie. Mais la jeune femme ambitieuse ne rêve que d'une chose : briller à la télévision. C'est chose faite dès 2004 lorsque Jean-Pierre Elkabbach, sur les conseils du père, l'engage sur Public Sénat et la lance à l'antenne.

© Cyrille Georges JERUSALMI - France Télévisions, via PhotoTélé

Après un passage par France 24, Léa Salamé rejoint i-Télé (future CNews) fin 2010. La chaîne info cherche alors à muscler ses programmes à l'approche de la présidentielle de 2012. La journaliste y anime plusieurs émissions politiques où elle s'illustre par son mordant. Elle n'hésite pas à bousculer ses invités avec autorité tout en restant souriante.

Mais les journaux télévisés ne lui réussissent pas toujours. En août 2013, Léa Salamé va vivre un moment de solitude en plein direct. Alors que son confrère Pascal Praud lui donne la parole lors d'un journal, la journaliste se croit hors antenne et lance à son équipe : "J'ai fait péter le décolleté". Problème : les micros sont alors grands ouverts et les téléspectateurs entendent tout ! La séquence devient virale et fait le tour du Web. Et elle fait partie aujourd'hui des moments cultes de la TV qui seront rappelés à son bon souvenir.

Le "décolleté-gate" aurait pu plomber la carrière de Léa Salamé, mais il n'aura pas de conséquences. Au contraire, la spontanéité et sa fraîcheur de la journaliste taperont dans l'œil de Laurent Ruquier et Catherine Barma qui lui proposeront d'intégrer On n'est pas couché comme chroniqueuse. On connaît la suite : ce tremplin va définitivement lancer la carrière de Léa Salamé à la télévision publique.

Matinale de France Inter en 2014, présentation de L'Émission politique sur France 2 à partir de 2016, programmes culturels, émissions spéciales pour les JO... Omniprésente sur les antennes publiques, la journaliste va ensuite s'imposer comme l'une des intervieweuses politiques les plus redoutables. Une ascension fulgurante qui l'a menée jusqu'au saint des saints.