Cicatrice dans le cou, tatouage effacé, essoufflement… Ces détails repérés sur Hanouna affolent les fanzouzes

Cyril Hanouna a fait un retour très remarqué sur W9 cette semaine. Et aucun détail n'a échappé aux téléspectateurs qui ont disséqué les moindres gestes de l'animateur.

Après plusieurs mois d'absence, Cyril Hanouna a effectué cette semaine un retour fracassant sur W9. Pour le lancement de son nouveau talk-show quotidien, baptisé Tout beau tout 9uf (TBT9), l'animateur-producteur a mis les petits plats dans les grands. Débarquant tel une rock star suspendue dans les airs au-dessus du plateau lundi soir, Baba a retrouvé son public et ses chroniqueurs pour une émission très proche de TPMP dans l'esprit, la structure et surtout le ton, toujours aussi tourné vers le clash.

Mais au-delà du show en lui-même, ce sont les détails physiques de l'animateur qui ont retenu l'attention sur les réseaux sociaux, les uns et les autres décortiquant chaque image de Cyril Hanouna pour y déceler ses faux-pas du côté de ses ennemis, comme pour glaner une indiscrétion ou deux du côté des que ses "fanzouzes". Des fans souvent inquiets d'ailleurs.

Parmi les éléments les plus commentés : une fatigue apparente et un essoufflement rapide de l'animateur ont été remarqués dès son arrivée sur le plateau lundi, vers 18h30. "Pourquoi il a l'air essoufflé Hanouna ?", s'est d'emblée interrogé un internaute sur X. "J'ai trouvé Hanouna fatigué et pas a l'aise. Certainement la pression de sa 1ere et le stress du montage de son émission", a abondé un autre. Des réactions qui font écho aux récents pépins de santé de l'animateur.

Car un autre détail a sauté aux yeux des téléspectateurs : une cicatrice bien visible dans le cou de Cyril Hanouna. "Il a quoi #Hannouna à son cou il s'est fait opérer, problème de tyroïdes, où on a essayé de l'égorger", s'est exclamée une fan se faisant appeler Cath Jenworth sur le réseau social résumant de nombreux autres commentaires du même genre glanés sur la plateforme.

Ces interrogations ont cette fois rapidement trouvé réponse. En avril dernier, Cyril Hanouna avait en effet révélé avoir subi une opération "à gorge ouverte", douloureuse car sans anesthésie, pour retirer un kyste qu'il traînait "depuis 10 ans". Une intervention chirurgicale lourde dont il porte désormais la trace. Sur Europe 1 où il officiait encore au printemps, on l'a vu plusieurs jours avec un pansement qu'il arborait encore récemment.

Mais les fanzouzes ont remarqué une autre modification corporelle chez "Baba" : un tatouage "K" sur l'avant-bras, proche de son poignet droit, juste à côté d'une de ses montres de luxe, semble avoir été modifié, voire effacé. "Donc c'est bien fini avec Kelly Vedovelli !!? @Cyrilhanouna a effacé son "K" le tatouage qu'il avait sur son poignet droit", a noté une internaute quand un autre plus caustique s'est moqué de cette romance longtemps fantasmée par les fans entre la star et sa chroniqueuse et visiblement terminée : "Hahaha Hanouna qui a effacé le K de Kelly en tatouage".

Cyril Hanouna a a bien évoqué ses tatouages à l'antenne mercredi, mais pour dire tout autre chose. En début d'émission, persuadé (peut-être à raison) que sa personne intéresse des millions de Français, il en a dévoilé deux nouveaux sur son anatomie : un premier de l'épaule à la nuque affichant en latin "Si vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre", puis un autre gravant la "date de naissance de la calvitie de mon meilleur pote", s'est il amusé. Le carré sur son poignet, lui, ne sera pas évoqué.