Mask Singer : après Elodie Poux qui a "besoin de souffler", Michaël Youn décrit une ambiance "à couteaux tirés" sur le plateau

"Mask Singer" fait son grand retour sur TF1 avec une surprise de taille : l'arrivée de l'humoriste Michaël Youn au sein du jury, en remplacement d'Elodie Poux, sur fond de bouleversements en coulisses.

Alors que les fans s'attendaient à patienter jusqu'à la fin de l'année, la saison 8 de Mask Singer débarque à la surprise générale sur TF1. Une bizarrerie dans la grille de TF1, à peine deux mois et demi après la fin de la saison précédente, qui avait couronné Lola Dubini, alis la Girafe. Le premier épisode de ce deuxième Mask Singer 2025 a été programmé ce vendredi 12 septembre sur TF1, avec de nouveaux costumes et quelques nouveautés. On a pu découvrir notamment en amont un personnage complice du public et dévoilé dès le départ aux téléspectateurs : le Robot DJ, qui cache Tibo InShape, le YouTubeur le plus suivi de France.

L'autre surprise de taille est le départ inattendu d'Elodie Poux du groupe d'enquêteurs, après seulement une saison passée aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier. Elodie Poux, venue elle-même remplacer Inès Reg, ne s'est pas exprimée sur son absence, qui n'a pas non plus été vraiment explicité par la production. "L'année a été longue. Elodie nous a confié son besoin de souffler cet été", a tout juste expliqué Anthony Meunier, le producteur de l'émission, lors de la conférence de presse de présentation de cette nouvelle saison montée à la hâte pour la rentrée.

Michaël Youn sur Mask Singer : "Tout le monde fait comme s'ils étaient copains alors que non…"

Pour la remplacer au pied levé, la production a jeté son dévolu sur un humoriste bien connu des Français et depuis longtemps dans les petits papiers de TF1 : Michaël Youn. La chaîne mise sur sa complicité avec Kev Adams qui est d'ailleurs allé le chercher alors qu'il n'avait encore jamais regardé Mask Singer. A l'affiche de Certains l'aiment chauve, est très remarqués sur le tapis rouge de Cannes avec leurs (faux) crânes dégarnis en mai, les deux humoristes seraient vite tombés d'accord sur un simple argument de Kev Adams : "Viens, on va se marrer".

"Lui et Kev Adams s'entendent très bien. (...) Ils forment un très bon binôme", a aussi lâché Anthony Meunier. Mais que les téléspectateurs ne s'attendent pas à voir les deux trublions faire dans la dentelle. Car si Michaël Youn avoue avoir accepté car il avait "envie de s'amuser", comme il l'a confié au Parisien, il n'hésite pas à balancer sur l'ambiance en coulisses. "On m'a menti sur la bonne ambiance", plaisante-t-il. "Ce n'est pas vrai, c'est même assez à couteaux tirés !"

Ses cibles favorites ? Chantal Ladesou, qu'il accuse de ne "toujours pas avoir compris les règles" du jeu malgré ses cinq ans d'ancienneté, mais surtout son acolyte Kev Adams. "Tout le monde fait comme s'ils étaient copains alors que non… surtout Kev !", s'amuse-t-il, avant de l'accuser carrément de tricher, avant de conclure : "Moi j'y viens comme un grand enfant". On verra si le nouveau casting et la nouvelle recette prennent dans les prochaines semaines.