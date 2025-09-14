Visage récurent à la télévision, Amaury de Crayencour vient de la haute noblesse avec au moins deux prestigieux ancêtres

Vous connaissez son visage, mais pas son nom. Amaury de Crayencour est issu d'une famille de la noblesse à l'histoire particulière.

Il est encore là, dans un second rôle comme souvent, au casting de la série Dans de beaux draps, qui a déjà réuni 2,16 millions de téléspectateurs en moyenne pour son lancement. On va se régaler cette semaine de retrouver le comédien dans la peau de l'arrogant Gauthier Gouget, comte d'Argenson et trésorier d'un club de notables, faisant des avances plus qu'insistantes à Justine dans la nouvelle saga humoristique de France 2. Amaury de Crayencour a l'habitude d'incarner ce genre de personnage détestable, sans compter un patronyme déjà bien adapté pour le rôle...

Si son nom ne dit peut-être rien, les téléspectateurs commencent pourtant à être familiers de ce visage de plus en plus récurrent à la télévision. Depuis près de vingt ans, Amaury de Crayencour enchaîne les rôles, principalement sur le petit mais aussi sur le grand écran. Formé au théâtre, il fait ses débuts en 2002 dans Le Visiteur d'Eric-Emmanuel Schmitt. Suivent des apparitions remarquées dans Nos chers voisins, Parents mode d'emploi ou encore Sam, où il incarne le tout aussi insupportable Maxime.

Celui qui s'est fait remarquer également dans le rôle de Simon, dans le bien plus sérieux Bureau des légendes (à tous les sens du terme) cache des origines peu communes. Amaury Cleenewerck de Crayencour, de son nom complet, né à Versailles en 1984, est le fils de Daniel Michel Marie Michel Cleenewerck de Crayencour (né en 1946) et appartient de ce fait à une ancienne famille de la noblesse belge, dont l'histoire se confond en partie avec celle de la France.

Amaury de Crayencour est marié à l'actrice et réalisatrice Baya Rehaz. © Marechal Aurore/ABACA

Les Cleenewerck de Crayencour sont originaires des Flandres françaises. Au XVIe siècle, Nicolas Cleenewerck, l'un des illustres ancêtres d'Amaury de Crayencour, vivait à Caëstre, à la frontière franco-belge actuelle. Ses descendants s'établirent principalement à Bailleul, où ils acquirent de nombreux fiefs et charges administratives comme celle de greffier.

C'est au XIXe siècle que la branche aînée ajoute le nom "de Crayencour" à son patronyme, en référence à un fief acquis par la famille. Michel Charles Cleenewerck de Crayencour (1822-1886) sera le premier à porter officiellement ce nom après son mariage. Union qui l'amènera à posséder "l'un des plus vastes domaines des Flandres". Il sera aussi président du Conseil de préfecture du Nord et préfet par intérim. Autre aïeul, Michel Cleenewerck de Crayencour (1885-1966) est l'arrière grand-père d'Amaury, mais aussi le frère de la célèbre femme de lettres Marguerite Yourcenar (1903-1987).

L'arrière-grand-père d'Amaury de Crayencour, Michel Cleenewerck de Crayencour, a reçu en 1925 du roi Albert Ier de Belgique la reconnaissance de noblesse de sa famille, ainsi que le titre héréditaire de chevalier transmissible à l'aîné mâle de chaque génération. Quant à Marguerite Yourcenar, pseudonyme né d'un anagramme de Crayencour, on ne la présente plus.

L'auteure des "Mémoires d'Hadrien", première femme élue à l'Académie française, explorera d'ailleurs en détail et parfois avec sévérité l'histoire de cette famille si particulière dans sa trilogie autobiographique "Le Labyrinthe du monde". Une série de livres qui ne plaira pas à toute la famille et sur lesquels l'arrière-petit-neveu de l'écrivaine, Amaury de Crayencour, ne s'est jamais exprimé.