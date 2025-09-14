Elle a joué Lucy Ewing dans Dallas : à 66 ans, Charlene Tilton a changé de vie et est méconnaissable

Star emblématique de "Dallas" dans les années 80, Charlene Tilton revient dans une série en 2025.

Elle revient sans une série intitulée Hot Kitchen en 2025, dont on sait encore peu de choses. Charlene Tilton va en tout cas faire son retour à la télévision américaine cette année, à 66 ans. L'actrice est principalement connue pour avoir incarné Lucy Ewing, la nièce de J.R. dans le soap opera culte Dallas. Diffusée de 1978 à 1991, la série a passionné des millions de téléspectateurs à travers le monde avec les aventures de cette riche famille, propriétaire du ranch Southfork au Texas, où romances, magouilles et trahisons étaient monnaie courante.

Née en 1958 à San Diego, Charlene Tilton a eu une enfance difficile : elle fut placée à 5 ans dans un orphelinat puis dans des familles d'accueil, à la suite de la dépression nerveuse de sa mère. Mais la télévision et le cinéma lui offriront l'occasion de s'extraire d'un quotidien moribond. Dès la fin des années 70, elle démarre sa carrière avec des apparitions dans Happy Days ou Eight is Enough. Mais c'est Dallas qui la propulse au rang de star en 1978, à seulement 20 ans.

Le casting de Dallas avec Charlene Tilton au premier plan dans les années 1970. © Everett Collection Archive/ABACA

Son personnage de Lucy Ewing, espiègle et sexy avec ses mini-shorts en jean et ses décolletés, séduit le public. La petite-fille de Jock et Miss Ellie devient progressivement un personnage central. Après avoir été la vedette de Dallas durant 7 saisons, de 1978 à 1985 puis de 1988 à 1990, Charlene Tilton fera également une apparition dans la série Côte Ouest par la suite, puisque Lucy Ewing n'est autre que la fille de Gary et Valene Ewing, les protagonistes principaux de ce spin-off.

L'actrice quittera pourtant la série à l'apogée du succès et après plus de 240 épisodes. Rumeurs de mésentente avec la production, lassitude... Les tabloïds s'en donnent à cœur joie, évoquant même une éviction liée à ses croyances religieuses. Des allégations que Charlene Tilton a toujours réfutées.

Charlene Tilton avec sa fille en 2025. © AFF/ABACA

Elle reviendra brièvement dans le revival de Dallas en 2012 et continuera à participer à des conventions dédiées à la série. Mais c'est surtout à la télé-réalité qu'elle se consacre dans les années 2000, participant notamment à Dancing On Ice la même année, ou à l'émission britannique The Farm, lointain cousin de La Ferme célébrités.

Après son départ, on la retrouve aussi au casting de téléfilms et séries comme Arabesque, L'Île Fantastique, La Croisière s'amuse, la sitcom The Middle, ou plus récemment Mariés deux enfants. Elle s'essaiera aussi à la chanson avec un certain succès, le single intitulé "C'est la vie", ayant même eu sa petite renommée en Europe notamment. On la verra aussi dans des longs-métrages qui n'ont pas tous vraiment marqué les esprits, comme Le Silence des Jambons, Super Héros Movie ou Pale Horse Pale Rider. Sa toute dernière apparition remonte à 2024, avec un rôle dans le thriller horrifique Final Recovery.

Mais malgré ces quelques projets très récents, à 66 ans désormais, la vie de Charlene Tilton a bien changé. Alors que beaucoup s'accrochent au cinéma et cherchent les rôles à tout prix, elle semble décidée à profiter d'abord de sa vie de retraitée. Côté vie privée, Charlene a été mariée deux fois, avec le chanteur Johnny Lee puis l'acteur Domenick Allen. Maman d'une fille prénommée Cherish, née en 1982, c'est désormais à sa vie de famille que l'ex-star se consacre principalement.