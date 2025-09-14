"On s'est dit oui en sachant très bien qu'on faisait une erreur" : l'aveu de Jean-Michel Tinivelli sur sa femme et son mariage

Jean-Michel Tinivelli retrouve le personnage de Simon Coleman sur France 2 cette semaine, dans de nouveaux épisodes inédits.

Les fans de Jean-Michel Tinivelli (et de feu Alice Nevers : Le juge est une femme il faut bien l'admettre) l'attendaient avec impatience. Ce vendredi, l'acteur est de retour dans la peau de Simon Coleman pour une troisième saison et de nouveaux épisodes inédits sur France 2. Une série dans laquelle il incarne un policier parisien, célibataire et sans attaches, habitué à couvrir de dangereuses missions sous couverture, mais contraint de déménager dans le sud de la France pour assurer la garde de ses neveux après la mort brutale de sa sœur et de son beau-frère dans un tragique accident.

Pour le ténébreux comédien, le rôle est le premier en haut de l'affiche et fait écho à une vie de célibataire endurci qu'il a, pour l'occasion, mis en avant dans les médias. Très discret sur sa vie privée, le comédien de 58 ans aura néanmoins été contraint de briser l'armure en endossant ce costume et en faisant sa promotion dans les médias ces dernières années. Celui qui a vécu de 2004 à 2006 aux côté d'Ingrid Chauvin a même fait quelques confidences étonnantes sur sa vie sentimentale l'année dernière.

Jean-Michel Tinivelli dans Simon Colmean. © © Fabien MALOT - France Télévisions, via PhotoTélé

Dans Télé Loisirs, Jean-Michel Tinivelli évoquait en septembre dernier son principal problème en couple et la raison pour laquelle il était (à l'époque) célibataire. "J'en ai fait trop. C'est peut-être pour ça que je suis seul [...]. J'ai été trop gentil, c'est ce qu'on m'a dit un jour", a-t-il confié dans un rare moment d'introspection. "On m'a quitté pour ça. On n'est jamais trop gentil, non ?", s'interrogeait-il, avant de poursuivre, dubitatif : "On peut être trop con mais trop gentil…"

Dans le magazine Voici en 2022, il mettait encore un peu plus de profondeur dans son analyse : "Apparemment je ne suis pas le seul (célibataire - NDLR), il paraît qu'on est 18 millions", lançait-il. "Je me demande comment c'est possible alors qu'il n'y a a jamais eu autant de moyens de se rencontrer. Si Freud revenait, je crois qu'il ne comprendrait plus rien aux rapports humains..."

Pourtant, Jean-Michel Tinivelli a aussi révélé avoir déjà été marié par le passé. Une union express contractée à l'âge de 25 ans. "On s'est dit oui en sachant très bien qu'on faisait une erreur", a-t-il lâché à Voici. "Bref, ça n'a pas duré... J'ai été le premier marié de mes amis, je suis le dernier célibataire !", a raconté l'acteur, désarmant de franchise.

Et Jean-Michel Tinivelli d'assurer depuis qu'il ne cherche plus forcément l'amour et préfère laisser faire le destin. "Parfois ça te tombe dessus, tu ne sais pas comment ni pourquoi. De toute façon, quand tu cherches, tu ne trouves pas", a-t-il assuré à Télé Loisirs. Le sort a peut être été plus favorable depuis.