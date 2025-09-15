Valérie Bourdin et Sasha Nikolic : des vies reconstruites pour la veuve et la fille de Filip Nikolic, et même un récent mariage

Seize ans après le décès brutal de Filip Nikolic, sa compagne de l'époque Valérie Bourdin et leur fille Sasha Nikolic ont rebâti leurs vies malgré l'absence.

Le 16 septembre 2009, Filip Nikolic, leader charismatique des 2Be3, décédait tragiquement à l'âge de 35 ans, des suites d'un arrêt cardiaque provoqué par une surdose de somnifères. Ce lundi 15 septembre, TF1 lui consacre une soirée spéciale avec la diffusion d'un biopic intitulé sobrement Filip, suivi d'un documentaire retraçant son parcours.

Dans le téléfilm, c'est Sara Mortensen qui a la lourde tache d'incarner Valérie Bourdin, compagne de Filip Nikolic et mère de leur fille Sasha Nikolic, 4 ans au moment de sa disparition. Valérie Bourdin s'exprimera ensuite elle-même face caméra dans le documentaire Filip Nikolic, le destin brisé d'une icône, à partir de 23h.

Valérie Bourdin, l'amour de sa vie devenue femme d'affaires

Valérie Bourdin et Sasha Nikolic ont toutes les deux reconstruit leurs vies depuis le drame, sans rien renier de leur passé et portant même bien haut l'héritage du compagnon et du père que fut Filip Nikolic. Rencontrée en 1998 alors qu'elle était gérante d'une boutique Dolce & Gabbana à Paris, Valérie Bourdin a partagé onze années de la vie du chanteur. Avant Sasha, née en 2005, cette ancienne mannequin était déjà la maman de Tanelle, née d'un précédent mariage.

Après le décès du chanteur, on verra Valérie Bourdin anéantie sur les images prises lors des obsèques de Filip Nokolic, jamais très loin de la petite Sasha, alors incrédule. L'ancien top-model a néanmoins su rebondir. Après avoir lancé en 2002 sa propre marque de vêtements bohème chic, Vanita Rosa, dont le nom est issu de "VAlérie", Filip "NIkolic" et "TAnelle", sa fille aînée, la créatrice de mode continue de faire prospérer son entreprise, épaulée par ses deux filles. Le documentaire de TF1 révèle qu'elle n'a pas refait sa vie depuis la disparition de Filip.

Sasha Nikolic, 19 ans, entrepreneuse et jeune mariée

Du haut de ses 19 ans, Sasha, la fille de Filip Nikolic et Valérie Bourdin, a quant à elle bien grandi depuis la disparition de son père et trace déjà son propre chemin. Forte de 45 000 abonnés sur Instagram, la jeune femme est devenue mannequin et a lancé il y a deux ans sa propre marque de maillots de bain, Sasha's Bikinis. Malgré son jeune âge au moment du décès de son père, Sasha garde précieusement son souvenir.

Sasha Nikolic a notamment fait tatouer la date de naissance de Filip Nikolic "01.09", partage régulièrement des photos d'archives d'elle et de son père sur son compte et confie espérer qu'il est fier d'elle de là-haut. Dans Gala il y a quelques années, elle assurait que c'est bien la musique qui l'attirait le plus, elle qui a dévoilé sur les réseaux début septembre le morceau "L'Ange est là", un titre inédit de son défunt père.

"Une chanson si spéciale qui compte plus que tout pour moi. Écrite par mon papa, pour moi", a-t-elle précisé, évoquant "chaque note, chaque mot" comme porteurs d'"une émotion unique et d'une présence qui m'accompagne tous les jours" et louant "un trésor qu'[elle a] gardé dans [s]on cœur toute [s]a vie et qu[elle est] heureuse de partager aujourd'hui".

Installée à New York, Sasha Nikolic s'y est récemment mariée, en juillet 2025, à son compagnon Vincent Ferraro, un Américain de 30 ans à la tête d'un showroom de mode vintage et directeur artistique de night-clubs. Un nouveau chapitre heureux de sa vie, elle qui partage désormais son temps entre l'entrepreneuriat et le quotidien de jeune épouse.