"Une erreur de jeunesse" : en couple depuis plus de 20 ans, Marine Delterme a bien réfléchi sur son mariage

22 ans après leur rencontre, Marine Delterme est toujours aussi éprise de son mari, l'écrivain et cinéaste Florian Zeller. Mais l'actrice vit cette histoire d'amour comme elle l'entend.

Marine Delterme fait son grand retour sur TF1 ce 22 septembre dans un double-épisode événement de la série Alice Nevers. À cette occasion, l'actrice a donné plusieurs entretiens dans les médias et n'a pas manqué de passer par la case people, en se confiant sur sa vie privée et notamment sur son couple avec Florian Zeller, l'homme qui partage sa vie depuis maintenant 22 ans.

Une belle histoire qui a commencé en 2003 lors d'une interview croisée pour le magazine L'Officiel. À l'époque, le jeune écrivain de 24 ans venait de publier son deuxième roman et la comédienne exposait ses sculptures. Le magazine a alors eu l'idée de demander à Florian Zeller de dresser le portrait de Marine Delterme. "Je me souviens lui avoir dit : 'Si vous aimez l'expo, rappelez-moi. Sinon, ce n'est pas la peine !' Par chance, il a aimé et nous ne nous sommes plus quittés", racontait-elle déjà à Paris Match en 2016.

Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Florian Zeller est devenu un écrivain, dramaturge et cinéaste reconnu internationalement. Récompensé du prix Interallié en 2004 pour son roman "La Fascination du pire", il a ensuite connu un immense succès au théâtre avant de passer derrière la caméra. En 2021, il a décroché l'Oscar du meilleur scénario adapté pour The Father, son premier long-métrage.

Marine Delterme l'a suivi à Los Angeles après cette consécration. Mais après quelques années outre-Atlantique, le ménage est récemment revenu s'installer en France. "Je n'y vis plus ! Je suis rentrée parce que la France me manquait trop", a confié l'actrice sur le plateau de C à Vous à la rentrée.

De retour dans l'Hexagone, la comédienne s'est donc de nouveau livrée à cœur ouvert sur sa vie sentimentale dans les colonnes de Paris Match. Mariés depuis 2010 et parents d'un garçon prénommé Roman, les deux artistes ont traversé ensemble des hauts et des bas. "Comme tout le monde, on a été confrontés à la vie, à ses épreuves, ses choix, ses décisions et ses aventures. À chaque fois, on est restés très soudés", assure-t-elle.

Et Marine Delterme a visiblement bien réfléchi à la recette de cette longévité, ce qui lui a donné une vision très arrêtée de la vie de couple et du mariage. "Ne surtout pas être dans une relation fusionnelle ! La fusion en amour est une erreur de jeunesse. J'adore mes plages de solitude et je ne demande jamais de comptes à un homme, car je trouve cela dégradant. Je ne suis pas jalouse non plus, et je ne supporte pas qu'un homme le soit", soutient cette épouse affirmée de 57 ans.

Pour Marine Delterme, c'est aussi une question de valeurs communes, elle qui partage avec Florian Zeller la "même façon de percevoir le monde et sa beauté". Mais surtout, elle est consciente de la chance qu'elle a d'avoir rencontré l'homme idéal. "Je suis tombée sur un homme merveilleusement bon et généreux, un être noble. Quand on a la chance de rencontrer un homme comme ça, on ne la laisse pas passer !", reconnaît-elle avec gratitude.