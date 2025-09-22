Nicolas Gob (La vallée fracturée) a longtemps caché sa maladie et s'en est mordu les doigts

A l'affiche de "La vallée fracturée" sur France 2, le discret Nicolas Gob s'est rarement livré sur sa vie privée. Mais récemment, il a brisé le silence sur son combat contre le cancer, pour sensibiliser.

FRANCE 2 | Lundi 22 septembre 2025 à 21h10

Nicolas Gob, 42 ans, fait son grand retour sur France 2 ce mercredi dans La vallée fracturée, série à suspense en prise avec les enjeux écologiques dans laquelle le lancement d'un forage expérimental de gaz de schiste vient bouleverser le quotidien d'une commune française.

Floriane Bourdieu est la maire nouvellement élue du petit village ardéchois de Salvérac, situé dans une vallée encaissée. L'édile s'oppose au lancement d'un forage expérimental de gaz de schiste sur sa commune. Jusqu'où le consortium international SETH, qui pilote le projet, est-il prêt à aller pour faire taire ses adversaires ? En compagnie de Pierre Donjon, un sismologue, Floriane s'introduit dans le domaine de Charles Kaskia, à l'initiative du projet de forage, à la recherche d'un document qui permettrait de prouver que le terrain concerné a été acquis de façon illégale...

Dans cette saga aux airs de thriller, Nicolas Gob incarne Rodolphe est le père de Maël, qu'il est venu récupérer sur le lieu du forage de Salvérac. Rodolphe est un simple gendarme, droit, sérieux, responsable, mais qui n'a pas pour autant le profil de héros. Enfin, c'est ce que tout le groupe pense, avant qu'on le suspecte de travailler pour le Service de Renseignements de la Gendarmerie Nationale...

Visage familier du petit écran, l'acteur belge a toujours conservé sa part de secret et reste d'une grande pudeur sur sa vie privée. Pourtant en février 2023, il a décidé de fendre l'armure en se confiant longuement sur un cancer qui l'a frappé à seulement 26 ans. Un cancer aussi redouté que difficile à vivre. " J'avais 26 ans et c'était au départ un cancer d'un testicule. Le problème, c'est que malheureusement j'ai attendu. Je tournais en même temps, j'étais jeune acteur, je n'avais pas osé dire que j'avais un problème... J'ai vraiment attendu longtemps", révélait alors Nicolas Gob dans une interview à Gala.

Peur qu'on lui annonce "quelque chose de grave", peur du regard des autres, peur d'effrayer son entourage, peur pour ses relations intimes... Ce silence sur un sujet délicat a failli lui être fatal. "J'ai eu des métastases qui sont montées partout : sur les reins, dans le thorax...", racontait l'acteur, qui a aussi évoqué ce moment difficile où il n'était plus en mesure de cacher sa maladie et où il a fallu parler, consulter et subir les conséquences de son mutisme.

Puis la peur de la mort a pris le relais et il a fallu se battre. Malgré une opération et une lourde chimiothérapie, l'acteur a continué à tourner. "Les productions s'étaient arrangées pour me faire des perruques", se souvient-il, toujours amusé : "Quand je revois les images, je me dis que j'ai une tête...". Ce parcours du combattant l'a changé en profondeur. "Ça a transcendé ma nature, le jeune homme que j'étais, l'homme que je suis devenu", conclut Nicolas Gob rétrospectivement.

Son rapport à la masculinité en a aussi été changé. "On est dans une société tellement stigmatisée. Ça remet en question : c'est quoi être un homme ? Est-ce que ça passe par les burnes ? (sic) Par ce que ça représente de force ?", s'interroge celui qui est désormais père de deux enfants. "J'ai une burne en moins aujourd'hui. Je vis très bien. J'ai deux enfants, je peux faire l'amour avec ma femme sans problème. Ça ne remet pas en question l'homme que je suis, ni la potentielle virilité que je pourrais avoir", assure-t-il par ailleurs, comme pour éviter que d'autres malades se cachent et prennent le même risque que lui.

"En parler peut enlever un tabou, aider des garçons à en parler, libérer la parole, les appréhensions", martèle celui qui prépare un film sur le sujet. Côté vie privée, Nicolas Gob coule des jours heureux avec son épouse Jane, rencontrée en 2012. Le couple, très discret, s'est marié loin des projecteurs. "Sans famille, ni grosse fête, mais cela nous convenait car ça nous ressemble", confiait cette dernière. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Marlon en 2019. Nicolas Gob est aussi le père d'une fille de 13 ans, Lily-Rose, née d'une précédente union.

Sur sa notoriété et ses tournages parfois très prenants, le comédien confie : "Je suis serein car ma femme est une machine de guerre. Elle fait des milliards de choses sans presque s'en rendre compte. Pour moi, le plus difficile c'est le manque".