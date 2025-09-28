"J'ai quelques projets" : les études c'est fini pour Emilien, le candidat des 12 Coups en pleine reconversion

Emilien, le plus grand champion des 12 Coups de Midi, écarté des projecteurs depuis son élimination surprise en juillet dernier, fait son retour dans un tout autre domaine.

Il est entré dans l'histoire de la télévision. Entre septembre 2023 et juillet 2025, Emilien a fait preuve d'une culture générale et d'une logique implacables sur le plateau des 12 Coups de Midi sur TF1. En 647 participations, cet étudiant en histoire alors âgé de 22 ans a découvert 19 étoiles mystérieuses et accumulé plus de 2,5 millions d'euros de gains et cadeaux. Des performances inédites pour le jeu animé par Jean-Luc Reichmann.

Depuis son élimination surprise le 6 juillet dernier face à un candidat prénommé Romain et rapidement oublié depuis, le jeune homme s'était fait discret. Il confiait alors son envie de prendre "une année pour souffler et pour profiter" après le rythme intense des enregistrements qui avaient perturbé son assiduité à la Faculté d'Histoire de Toulouse. Emilien envisageait déjà "mettre un pied sur Internet", tout en restant prudent sur ses projets d'avenir.

C'est donc un peu plus de trois mois après son dernier passage dans les 12 Coups de Midi que le champion fait son retour médiatique. Mercredi 24 septembre, il était l'invité de Samuel Etienne, présentateur de Questions pour un champion, dans son émission Ma vie pro diffusée sur la plateforme Twitch. L'occasion pour lui de donner des nouvelles et d'annoncer le lancement officiel de sa nouvelle carrière de streamer.

"En ce moment, j'ai quelques projets sur Twitch, quelques idées pour le futur de Twitch et pour le futur avec des quizz sur Twitch", a ainsi révélé le jeune toulousain, qui avait déjà annoncé auparavant avoir finalement mis sa scolarité de côté pour se lancer dans le stream. "J'ai quelques idées qui sont en projet de ce côté-là, et donc je me dis que si ça fonctionne, si ça plaît et si ça me plaît à moi aussi...", a-t-il poursuivi, tout en restant prudent sur sa capacité à percer et son épanouissement dans ce milieu encore nouveau pour lui.

"Je ne suis pas à l'abri dans quelques mois que ça ne me plaise plus, ou que je me rende compte que ça ne me plaît pas tant que ça, ce qui, pour le moment n'est pas le cas (...) Je me laisse ce choix également et je ne m'impose rien", a tenu à nuancer celui qui avait ému les téléspectateurs avec sa compagne Jessica, régulièrement avec lui en direct dans les 12 Coups de Midi.

Pas question pour l'instant de reprendre son cursus universitaire, stoppé net par son parcours exceptionnel dans le jeu de TF1. Emilien se donne un an pour réussir sa reconversion : "Je me donne un an, si Twitch fonctionne, me plaît et bah pourquoi pas continuer et si dans un an, ça fonctionne un peu moins, ou ça me plaît un peu moins, eh bien je reprendrai mes études tranquillement, ça fera le taf aussi", a détaillé le jeune millionnaire.