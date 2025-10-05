"La femme la plus intelligente que j'ai rencontrée" : quittée par Bruno Gaccio en pleine grossesse, Michèle Bernier a pardonné

Près de 30 ans après leur douloureuse rupture, Bruno Gaccio et Michèle Bernier ont reconstruit une relation solide autour de leurs enfants, Charlotte et Enzo Gaccio.

Michèle Bernier est partout à la télévision en ce moment : dans La Stagiaire sur France 3, la pièce de théâtre Lily et Lily diffusée sur France 2 en prime time ce mardi et dans la nouvelle série Le parfum du bonheur lancée sur la même chaîne mercredi. Un retour sur le devant de la scène qui fut long pour l'humoriste et comédienne, qui a vécu bien des coups durs.

En 1997, après 15 ans d'amour et une fille, Charlotte Gaccio, aujourd'hui devenue comédienne elle aussi, Michèle Bernier et Bruno Gaccio se séparaient alors que celle-ci était enceinte de leur deuxième enfant, Enzo. Malgré un véritable déchirement, elle a dévoilé récemment comment elle est parvenue à surmonter cette épreuve et à rétablir une relation avec le père de ses enfants.

Dans une interview à Télé-Loisirs en avril dernier, Michèle Bernier est revenue sur cette période sombre : "Je suis restée assez longtemps dans le déni", confie-t-elle. C'est finalement le divorce qui lui fait prendre conscience de la nécessité d'agir : "Il a fallu un divorce pour que je me dise : 'Bon alors là, il va falloir aller creuser, aller chercher et vivre' […]. J'ai des enfants et je ne voulais pas leur offrir une mère dépressive, mal dans sa peau".

Cette dépression, l'actrice aujourd'hui âgée de 69 ans l'attribue en partie aux circonstances de la séparation, Bruno Gaccio l'ayant quittée en pleine grossesse pour une autre femme, l'écrivaine Agnès Michaux. "Disons que… il a fait des rencontres", expliquait-elle pudiquement en janvier dernier dans l'émission Sept à huit de TF1. Mais la comédienne reconnaît aussi avoir manqué de vigilance sur son état mental, elle qui avait déjà traversé une première dépression à 28 ans, après le suicide de sa mère.

"J'étais dans ma vie amoureuse, je commençais mon métier, je ne vivais plus chez mes parents, je ne pouvais pas voir les signes. Et puis, on n'imagine jamais que cela va arriver", analysait-elle dans les colonnes de Télé Ciné Revue. Un drame qui avait "mis fin à [son] insouciance".

Pour surmonter sa dépression post-rupture, Michèle Bernier a pu compter sur un suivi thérapeutique, mais aussi et surtout sur son métier, véritable bouée de sauvetage. "J'adore mon métier. J'aime la vie. J'ai décidé que ce serait la vie avant tout", lance-t-elle dans Télé-Loisirs. De son côté, Bruno Gaccio a quant à lui reconnu ses torts dans leur séparation.

"Michèle est la femme la plus intelligente que j'aie rencontrée. Dans le cas de notre séparation, c'est moi qui ai été con, donc il fallait qu'elle soit intelligente pour deux", admettait-il sans détour en février dernier sur France Bleu. Mieux, il salue le courage et la résilience de son ex-compagne : "Elle a mis du temps. Les premiers temps, elle n'était pas très d'accord, mais elle a été extraordinaire et aujourd'hui, c'est ma meilleure copine. Je serai toujours là pour elle".

Des mots qui font écho à ceux de Michèle Bernier qui, avec le recul, constate que "vingt-huit ans plus tard, les choses sont très apaisées".