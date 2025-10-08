Guillaume Di Grazia : de quoi est mort le journaliste sportif ? Les causes du décès sont encore floues

Le journaliste TV Guillaume Di Grazia est décédé à l'âge de 52 ans ce mardi. Un accident lors d'une fête taurine est évoqué.

Le journaliste sportif Guillaume Di Grazia, voix emblématique du cyclisme sur Eurosport, est décédé ce mardi à 52 ans des suites d'un accident lors d'une fête taurine. Celui qui était la voix du cyclisme sur la chaîne depuis plus de 20 ans a été été victime de ce grave accident lors d'une fête votive, à Langlade dans le Gard, il y a deux jours. Mis en retrait plusieurs fois cette année suite à des comportements inappropriés, il avait quitté Eurosport cet été.

Entré comme stagiaire à Eurosport en 1999, Guillaume Di Grazia était rapidement devenu un pilier du média sportif, couvrant avec passion et expertise les plus grandes courses cyclistes. Tour de France, Giro, Vuelta... son timbre de voix si reconnaissable a accompagné des générations de passionnés de la petite reine. Au-delà du cyclisme, Guillaume Di Grazia avait aussi brillé dans les commentaires de football, de biathlon ou de saut à skis.

Mais derrière le professionnalisme sans faille du journaliste, son image avait été ternie par des polémiques à répétition concernant des accusations de comportements déplacés en coulisses. En mai dernier, Guillaume Di Grazia avait écopé d'une première suspension d'une semaine suite à un geste déplacé envers une maquilleuse lors de Paris-Roubaix. Malgré des excuses, d'autres témoignages de comportements inappropriés avaient ensuite été rapportés aux ressources humaines d'Eurosport.

Guillaume Di Grazia avait été écarté d'Eurosport cet été

Une seconde mise à l'écart, plus longue cette fois, avait été décidée en juillet, privant Guillaume Di Grazia de son événement fétiche, le Tour de France. La direction lui avait signifié qu'il ne serait plus en cabine pour commenter la Grande Boucle. Ses fonctions avaient été assurées par Louis-Pierre Frileux et Florian Pigeon, en alternance. Un choix sur lequel la chaîne n'est jamais revenue.

Début août, la nouvelle tombait sobrement. Par un simple message à certains collègues, Guillaume Di Grazia annonçait son départ d'Eurosport, mettant un terme à 26 années de collaboration. Licenciement pour faute ou accord à l'amiable ? Le flou demeure sur les conditions de ce divorce, la direction se bornant à confirmer laconiquement : "Il a quitté l'entreprise". Le principal intéressé, lui, n'a jamais donné sa version des faits.

Un taureau et un cheval... Les circonstances encore floues de la mort de Guillaume Di Grazia

Alors qu'il venait de fêter ses 52 ans le week-end dernier, Guillaume Di Grazia a donc perdu tragiquement la vie mardi. C'est au cœur d'une fête votive, grands rassemblements populaires typiques du sud, que le destin l'a fauché. Dimanche, à Langlade dans le Gard, le journaliste participait à une abrivado, tradition taurine où des taureaux sont conduits à travers le village, encadrés par des cavaliers. En fin d'après-midi, un taureau et un cheval se seraient emballés selon plusieurs médias ainsi que l'AFP. Le Midi Libre indique que le journaliste a été violemment percuté par un cheval, le blessant très grièvement. Transporté dans un état critique, il a finalement succombé à ses blessures deux jours plus tard.

Ce type d'accident n'est pas rare lors des lâchers de taureaux dans les villages du sud. Plusieurs drames similaires endeuillent chaque été ces fêtes traditionnelles, malgré les appels à davantage de sécurisation. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes du drame.