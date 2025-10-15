"Je commence à fatiguer" : à 81 ans, Sylvie Vartan vit une retraite dorée dans une villa fermée en plein Paris

Sylvie Vartan a tiré sa révérence. A 81 ans, elle a donné quelques détails sur sa vie de retraitée.

PROGRAMME TNT Sur France 4, mercredi 15 octobre 2025, à 21h05

Avec Sylvie Vartan, c'est toute une époque qui s'achève. Après 63 ans sur scène et "une cinquantaine d'albums, 2 200 couvertures de magazines, 1 500 chansons, des tubes en pagaille, 40 millions de disques vendus, 2 500 concerts dans 35 pays" indique France TV & Vous, la chanteuse a décidé de prendre sa retraite et de faire ses adieux à son public lors d'un ultime concert en janvier dernier.

Les caméras de France TV étaient présentes au palais des congrès, à Paris, pour immortaliser ce moment et France 4 diffuse ce spectacle, "Je tire ma révérence", ce mercredi. Un moment qui a suscité "beaucoup d'émotion" chez la chanteuse. "Je me suis beaucoup amusée, car j'ai eu le privilège de faire ce que je voulais faire", confiait l'artiste de 80 ans aux dernières Victoires de la Musique, où elle a reçu une Victoire d'honneur.

Sylvie Vartan a pris sa décision il y a déjà plusieurs mois, estimant qu'il était temps pour elle de se retirer : "J'ai décidé d'arrêter la scène, je n'ai pas de regret, il faut savoir tirer sa révérence tant qu'on peut le faire gracieusement", assurait-elle dans Le Parisien. Fatiguée par le rythme effréné des tournées, elle aspirait à un autre rythme, comme elle l'avait déjà confié à l'AFP : "Il est temps. Je ne peux pas continuer à ce train d'enfer, même si je ressens le même enthousiasme. Je commence à fatiguer", avait-elle annoncé. Elle n'exclut pas cependant de ressortir un album, ou de faire encore quelques mini-concerts.

"Je n'ai pas la même énergie parce que j'étais tout le temps en mouvement", indiquait-elle encore dans l'émission La bande originale sur France Inter, répétant que les grands shows étaient à son âge "très fatigants". L'heure de la retraite a donc sonné comme une nouvelle étape bien méritée pour celle qui aura enchanté des générations entières avec ses tubes intemporels comme "L'Amour, c'est comme une cigarette", "Comme un garçon", "La Plus Belle pour aller danser" ou encore "Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ?".

Pour la star, cette retraite est l'occasion de se consacrer à d'autres activités délaissées jusque-là : "Je vais pouvoir faire toutes les choses que j'ai survolées, lire tous les livres qui m'attendent, mettre de l'ordre dans mes affaires, car les chansons et les spectacles ont pris toute ma vie", a-t-elle soufflé au Parisien. Sylvie Vartan profite depuis de sa maison de 400 m2, avec 600 m2 de terrain, nichée au cœur de la très chic Villa Montmorency, dans le 16e arrondissement de Paris.

Une demeure qu'elle occupe "depuis près de 45 ans" et qu'elle partage en partie avec son fils David Hallyday, détenteur aujourd'hui des 50% qui appartenaient à Johnny Hallyday. "Les prix des maisons de la villa Montmorency peuvent atteindre plus de 46 000 euros le m²", soulignait Le Figaro Immobilier il y a quelques années.

La retraite s'annonce donc plus que dorée dans ce quartier huppé de la capitale pour la diva des yé-yé, qui possède aussi une maison à Los Angeles "meublée de la même façon" selon Pure People. Une bonne manière de se sentir toujours chez elle, mais qui a un prix. Au Point, la chanteuse assurait avant de raccrocher que son argent était "toujours dépensé !" "Deux maisons, du personnel, des voyages, des enfants... Je préférerais habiter à l'hôtel et commander du room service !", s'amusait-elle dans l'hebdomadaire.