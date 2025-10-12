"J'aimerais pas trop revenir à il y a un an" : complètement métamorphosée, Marine Delplace ne veut plus de sa vie d'avant

Victorieuse de la "Star Academy", Marine Delplace a vu sa vie bouleversée en à peine un an et n'a aucune envie de revenir en arrière.

Révélée au grand public lors de la 12e saison de la Star Academy, Marine Delplace, 25 ans, a remporté le célèbre télécrochet face à Ebony en décembre 2024. Une victoire qui a changé la vie de cette jeune femme originaire d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Car avant son triomphe, rien ne prédestinait Marine à une carrière sous les feux des projecteurs.

Issue d'un milieu modeste, la chanteuse a grandi entourée de ses parents, un chauffeur poids lourd et une cheffe de secteur pour une boutique de décoration. Malgré une passion pour la musique et le chant depuis l'enfance, Marine gardait ce don secret, le réservant uniquement aux oreilles de sa professeure de piano.

Après un échec à The Voice Kids à 14 ans, la jeune femme avait même enfoui ce rêve de devenir artiste. Après un bac et sept années d'études en chirurgie dentaire, elle travaillait dans un cabinet, sans réelle perspective de vivre de sa passion. C'était sans compter sur la Star Academy.

A l'avant-première de la saison 2025 de la Star Academy en septembre. © SIPA (publiée le 10/10/2025)

Depuis les 16 semaines d'aventure et sa victoire éclatante, la vie de Marine a pris un nouveau tournant. "Tout ce changement en si peu de temps, c'était mon rêve, mais je ne pensais pas que ça allait se réaliser un jour. J'avoue, je n'aimerais pas trop revenir à il y a un an", a confié la jeune femme avec un large sourire dans Sept à Huit cet été.

Bien décidée à tracer son propre chemin dans la musique, la Nordiste ne regrette rien, pas même les critiques parfois virulentes sur les réseaux sociaux sur son physique ou son caractère. "Je sais très bien que dentiste, c'est une bonne situation et que j'aurais été très bien en tant que dentiste, mais ce n'est pas ce qui me fait vibrer au fond", explique-t-elle encore sur TF1 en même temps que le long cheminement qui l'a amenée à tenter le télécrochet.

Au-delà de sa carrière naissante, marquée par la sortie de son premier album solo, "Cœur maladroit", en juin 2025 et une tournée prévue à l'automne, c'est aussi physiquement que Marine s'est métamorphosée. Exit le blond, elle arbore désormais un balayage chocolat qui lui va à ravir. Plus audacieuse dans ses tenues également, elle a osé la jupe fendue totalement transparente lors du dernier Dîner de la Mode.

"Elle était habillée par la styliste Agathe Kid qui s'occupe également de Lenie, Bigflo et Oli ou encore Angèle. La blonde a choisi une tenue kaki composée d'une jupe fendue complètement transparente avec le haut du vêtement recouvert de grosses paillettes et d'un bandeau tout fin en guise de top pour cacher la poitrine", a rapporté le magazine Voici.

Un nouveau style qui reflète la personnalité déterminée et sans filtre de Marine, dont la victoire a pu être critiquée. "Je sais que je suis parfois très franche et maladroite et que je dis des choses peut-être qu'il ne faut pas dire aussi, ou qui sont mal dites ou mal comprises. Mais qui je suis, fondamentalement, de toute façon, je ne pourrais pas le changer et je n'ai pas envie. C'est comme ça que je suis", a-t-elle déclaré sur TF1.