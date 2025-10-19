Pour "une émission de deux heures par semaine", ce salaire dément de Laurence Boccolini posait un gros problème à France TV

Après avoir claqué bruyamment la porte de France Télévisions, Laurence Boccolini a dévoilé les coulisses d'un départ précipité et les détails d'un salaire qu'elle juge bien trop faible.

Laurence Boccolini était l'un des visages emblématiques de France Télévisions depuis de nombreuses années. "Etait", car son aventure avec France TV s'écrit désormais au passé. La page s'est tournée très abruptement cette semaine, l'animatrice ayant démissionné du groupe audiovisuel public mercredi, avec effet immédiat, tirant un trait définitif sur ses émissions.

Un départ qui fait suite à son éviction surprise des Enfants de la télé sur France 2 avant la rentrée, qu'elle présentait avec succès depuis deux saisons. Laurence Boccolini avait appris par voie de presse son remplacement par Faustine Bollaert, sans explication de la chaîne. "Personne ne m'a expliqué pourquoi, alors que les audiences étaient bonnes et qu'il n'y avait aucun problème", a-t-elle déploré.

Mais au-delà de la brutalité de cette mise à l'écart, c'est un autre aspect qui a précipité son choix de claquer la porte, la veille d'une session de tournages : "Je prends à regret la décision de quitter France TV. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais France TV, dans d'ultimes tractations menées avec mon conseil, a eu des exigences que je n'accepte pas", a-t-elle écrit dans un message adressé à l'AFP ce mercredi.

"Il n'était pas à mes yeux envisageable qu'en contrepartie de la promesse de quelques émissions en prime time en 2026 (quelques projets lui avaient été proposés comme la reprise du Quiz des champions - NDLR), complétées de l'animation du programme court Mot de Passe, je doive consentir l'exclusivité de mes prestations télévisuelles à la chaîne", a expliqué l'animatrice de 62 ans. Laurence Boccolini indique aussi aux téléspectateurs qu'ils pourront désormais la retrouver sur YouTube.

Pour son jeu quotidien Mot de passe sur France 2, dernier programme qui lui restait, Laurence Boccolini a révélé ne toucher que 400 euros par émission. Un montant qui semble dérisoire comparé aux cachets d'autres animateurs stars comme Nagui ou Cyril Hanouna, qui sont, certes, également producteurs de leurs émissions. Rien à voir avec Laurence Boccolini : "J'ai une mini société de production. Je n'ai plus une facture qui rentre depuis le mois de mai. C'est un vide intersidéral, je ne travaille pas", a-t-elle encore regretté dans une interview à Jordan de Luxe cette semaine. "Moi, je n'avais qu'une émission de deux heures par semaine et je ne suis pas productrice. Je suis totalement dépendante de France Télé."

Laurence Boccolini avait accepté cette rémunération très basse à l'origine parce qu'elle avait Les Enfants de la télé à côté et acceptait de "participer aux économies qu'on demandait au groupe". "C'est lamentable et honteux", a encore fustigé l'animatrice. "Je perds quasiment 100% de mon chiffre d'affaires. Je n'ai plus rien", a-t-elle regretté. Un départ qui ressemble donc à un crève-cœur pour celle qui se considérait comme "une femme de télévision publique".