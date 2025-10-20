Disparition de Jackie, une figure du Club Dorothée nous a quittés

Jackie Berger s'est éteinte à l'âge de 77 ans. Sa voix a marqué toute une génération d'enfants à travers des dessins animés cultes.

Une figure incontournable du Club Dorothée mais aussi et surtout du doublage francophone vient de nous quitter. Jackie Berger, dont la voix a bercé des millions d'enfants dans les années 80 et 90, est décédée le mercredi 15 octobre à l'âge de 77 ans. C'est sa fille Justine, elle-même comédienne de doublage, qui a annoncé la triste nouvelle sur Facebook. Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux tout le week-end, saluant le talent immense de celle qui a prêté sa voix à tant de personnages animés.

Née à Bruxelles en 1948, Jackie Berger a débuté sa carrière de doubleuse dans les années 70. Mais c'est surtout dans les années 80, avec l'arrivée des dessins animés japonais sur les écrans français, qu'elle accède à une immense popularité. Sa voix devient indissociable de personnages comme Esteban dans Les Mystérieuses Cités d'Or, Jeanne dans Jeanne et Serge ou encore Télémaque dans Ulysse 31.

Jackie double aussi de nombreux rôles dans des séries live américaines comme Arnold dans Arnold et Willy. Au cinéma, on peut l'entendre dans des films cultes comme Shining, où elle est la voix de Danny, Indiana Jones et le Temple Maudit ou encore Rocky 3. Un de ses plus beaux souvenirs restera d'avoir doublé le Dalaï-Lama enfant dans le film Sept Ans au Tibet de Jean-Jacques Annaud en 1997.

La plupart de ces doublages étaient diffusés dans le Club Dorothée, émission phare des années 80-90 pour la jeunesse. L'animatrice star a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à celle dont "la voix nous a bercés dans nos plus beaux rendez-vous". Toute une génération se souviendra avec émotion de ces après-midis passés devant Récré A2 ou le Club Do, à suivre les aventures d'Esteban, Zia et Tao, ou de Jeanne et Serge, sur fond de la voix chaleureuse et rassurante de Jackie Berger.

Si son visage était méconnu du grand public, Jackie Berger laisse derrière elle un héritage artistique considérable. Sa disparition endeuille le monde du doublage, mais sa voix unique et son immense talent resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Elle a transmis sa passion à sa fille Justine, perpétuant ainsi cette tradition du doublage. Une cérémonie privée sera organisée ce mardi 21 octobre dans le sud de la France pour lui rendre un dernier hommage.