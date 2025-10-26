"C'est pas facile à dire…" Discrètement, Slimane revient avec un message un mois après sa condamnation

On l'avait presque oublié. Slimane tente un retour musical discret avec un single en forme de mea culpa, prélude à un nouvel album.

C'est un retour en douceur que tente Slimane, un mois seulement après sa condamnation par la justice. Le 16 septembre dernier, le chanteur de 36 ans a en effet été condamné par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne à payer une amende de 10 000 euros, dont 3 000 avec sursis, pour des faits de harcèlement commis en décembre 2023 sur un technicien lors d'un concert.

L'affaire avait éclaté en 2024, soit un an après les faits, avec le dépôt de deux plaintes à l'encontre de l'artiste. L'une pour harcèlement sexuel, l'autre pour agression sexuelle et tentative. Ces deux affaires concernaient la même soirée, le 17 décembre 2023 à l'issue d'un concert de Slimane au Zénith de Saint-Etienne dans le cadre de sa tournée "Cupidon tour".

Selon son accusateur, le chanteur l'aurait contraint à une étreinte avant de l'emmener de force dans sa loge où il lui aurait demandé un rapport sexuel. La victime assurai avoir reçu des messages et vidéos à caractère sexuel, voire pornographique, pendant plusieurs heures après cette altercation.

Slimane aux NRJ Music Awards 2024. © SYSPEO/SIPA (publiée le 22/10/2025)

Si l'enquête "n'a pas permis de caractériser" la plainte pour agression sexuelle, qui a été classée sans suite selon le parquet, Slimane a bien été reconnu coupable de harcèlement "commis par le biais d'un support numérique ou électronique". Une condamnation qui a terni l'image du chanteur, après son triomphe aux NRJ Music Awards 2024 qui avait déjà suscité une vive polémique.

Très présent médiatiquement jusqu'à ce que l'affaire éclate, Slimane s'est fait extrêmement discret depuis cette affaire. Mais le chanteur semble décidé à revenir sur le devant de la scène, en commençant par un geste fort : la sortie ce vendredi d'un nouveau single intitulé "Mieux que moi". Un titre qui sonne comme un mea culpa, où il évoque avec émotion ses failles.

"C'est vrai que je vivais comme si je n'avais plus rien à perdre (...) Toujours les mêmes erreurs", chante-t-il notamment. "Ça fait bizarre de me dire que j'avais sûrement tout faux, c'est pas facile à dire mais dans mon cœur c'est jamais beau", poursuit celui qui promet : "Cette fois je ne vais pas m'abandonner".

Des paroles qui font écho à ses épreuves récentes sans doute, sans pour autant les nommer explicitement. Un mea culpa en demi-teinte donc, pour tenter de reconquérir son public sans s'appesantir sur l'affaire. Slimane prépare déjà activement son retour avec un nouvel album.

Pour fêter ses 10 ans de carrière, le chanteur a en effet annoncé une grande série de concerts : il sera en résidence à la Salle Pleyel de Paris du 14 mai au 5 juin 2026. L'occasion de défendre sur scène ce 4e album studio, qui succèdera à "Chroniques d'un cupidon" sorti en 2022 et à son best-of "Essentiels". Et si ce retour se fait pour l'instant sur la pointe des pieds, Slimane peut compter sur une solide base de fans. Ses derniers projets se sont en effet écoulés à plus de 230 000 exemplaires pour le premier et plus de 150 000 exemplaires en 18 mois seulement pour le second.