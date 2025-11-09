Il aurait réclamé un "prix d'ami" mais a dû payer le prix fort : le dernier gros achat d'Hanouna a été difficile

Cyril Hanouna a cassé sa tirelire pour faire une très grosse acquisition. Mais celle-ci ne s'est pas tout à fait passée comme il voulait.

C'est décidemment l'année de tous les changements, parfois acrobatiques pour Cyril Hanouna. Après la fermeture de C8, la fin de TPMP et la bascule difficile sur W9 -(quoique pour l'instant convaincante du point de vue des audiences), l'animateur vole à nouveau de ses propres ailes côté business. Mais comme quand il est passé du groupe Canal au groupe M6, cette transition semble plus ou moins subie et semée d'embûches.

Cyril Hanouna va en effet reprendre la société de production H2O qu'il avait fondée en 2010 en partenariat avec le groupe Havas et dont il avait cédé progressivement le contrôle à Banijay, le géant de l'audiovisuel dirigé par Stéphane Courbit. L'opération prendra effet "à partir du 1er janvier 2026", comme l'ont annoncé les deux parties dans un communiqué commun diffusé jeudi 6 novembre.

Le montant de la transaction n'a pas été révélé, mais selon plusieurs sources proches du dossier, les négociations entre les deux hommes ont été particulièrement tendues. Selon le magazine Challenges, Cyril Hanouna aurait tenté d'obtenir un "prix d'ami" pour le rachat des parts, se heurtant à l'inflexibilité de Stéphane Courbit. "Ils ne se supportent plus", résume un producteur au fait de leurs relations.

Officiellement pourtant, c'est dans la "plus belle des ambiances" que cette page se tourne, après "des années incroyables passées ensemble", selon les mots de Cyril Hanouna cités dans le communiqué. Du côté de Banijay, le PDG François Riahi évoque une séparation "en parfaite intelligence après 15 ans de succès", assurant que les deux hommes se quittent "très bons amis". Hanouna conserverait d'ailleurs une toute petite participation dans Banijay, d'un peu plus de 1%.

Rupture ? Mise à l'écart ? A la presse, François Riahi a précisé que c'est Cyril Hanouna qui a souhaité "faire l'acquisition de H2O et reprendre son envol en indépendant", car "il a plein de projets en ce moment". La fin d'une belle histoire de TV et d'amitié qui avait été scellée en 2012, quand Banijay était entré au capital de H2O à hauteur de 92%, avant d'en prendre le contrôle total en 2019. La société de production était alors particulièrement rentable, distribuant des millions de dividendes chaque année à son actionnaire, grâce aux succès d'audience de Cyril Hanouna sur C8. Un autre temps...

Selon le média L'informé, H2O est tombée dans le rouge en 2023 avec une perte de 8 millions d'euros. On se souvient en outre que chaîne du groupe Canal+, fermées par l'Arcom après les dérapages de TPMP, a accumulé 7,6 millions d'euros d'amendes à cause de son animateur vedette et de sa bande. En reprenant seul les manettes de sa société, Cyril Hanouna devra gérer seul cette situation, mais il disposera aussi d'une plus grande liberté pour développer de nouveaux projets.