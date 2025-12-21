Mimi Mathy : les dernières nouvelles sur l'état de santé de l'actrice de 68 ans

La comédienne, star de "Joséphine ange gardien", se fait discrète depuis plusieurs années à la télévision.

Après deux ans d'absence, Mimi Mathy revient dans un épisode inédit de Joséphine Ange Gardien sur TF1 en cette fin d'année 2025. Dans le nouvel épisode programmé le lundi 29 décembre, l'intrépide fée viendra en aide à Lisa, une mère célibataire qui veut prouver à sa fille de 17 ans qu'elle peut prendre sa vie en mains. Pour cela, Lisa va monter et entraîner une équipe de natation synchronisée.

Mais si les téléspectateurs seront ravis de retrouver leur héroïne après une si longue absence, la santé fragile de l'actrice de 68 ans a nécessité des changements sur le tournage de la série. Les fans constateront peut-être que Mimie Mathy, qui incarne l'ange gardien depuis 1997, rencontre désormais d'importantes difficultés à se déplacer. Interrogée par TV Magazine pour ce retour de Joséphine Ange Gardien, l'actrice a tenté de rassurer : "Ça va bien merci. À part mes jambes qui sont un peu faibles, tout va bien".

Mais Mimi Mathy a aussi révélé que le tournage avait dû être adapté à ses problèmes de mobilité. "Je tiens debout, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que les choses ont été adaptées", reconnait la comédienne, déjà vue en fauteuil roulant au dernier spectacle des Enfoirés. "L'avantage de Joséphine, c'est qu'il lui suffit de claquer des doigts pour se retrouver ailleurs."

Mimie Mathy a également indiqué marcher "difficilement" dans son quotidien désormais, tout en assurant que "juste les jambes sont défaillantes". Auprès de Télé Loisirs l'année dernière, elle avait déjà évoqué ces problèmes liés à son achondroplasie, une maladie génétique à l'origine de son nanisme. "C'est dû à ma configuration", avait plaisanté la comédienne. "J'ai des petits soucis techniques, donc entre les moments importants, je me ménage."

Dans Vivement dimanche ou dans Le Parisien il y a quelques mois, elle avait aussi avoué avoir "moins de mobilité" et devoir se "ménager" en raison d'une "faiblesse dans les jambes qui s'est un peu accentuée". Mais toujours en assurant aller "très bien". Avant ce retour de Joséphine, la star a tenu de nouveau à ne rien dramatiser : "Plus je tourne, plus je suis heureuse (...) Comme on a l'habitude de le dire, quand le moral va, tout va".

Mimie Mathy n'a d'ailleurs aucunement l'intention de raccrocher le tablier de sitôt. Elle a ainsi annoncé qu'elle serait bien présente aux prochains concerts des Enfoirés mi-janvier 2026, une cause qui lui "tient à cœur". "Je serai toujours présente tant qu'on voudra de moi et tant que je pourrais venir", a-t-elle promis.

Quant à l'avenir de Joséphine Ange Gardien, Mimie Mathy espère que la série pourra fêter ses 30 ans en 2027, une rare longévité pour une fiction française. "Je serais ravie de fêter les 30 ans", a-t-elle confié, assurant ainsi vouloir continuer à apporter du réconfort aux téléspectateurs malgré les épreuves.