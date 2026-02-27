Mimie Mathy : les dernières nouvelles sur l'état de santé de l'actrice, absente des Enfoirés 2026

Discrète depuis plusieurs années à la télévision, Mimie Mathy ne figure pas dans la troupe des Enfoirés 2026.

Mimie Mathy avait promis de faire son retour cette année aux Enfoirés 2026. Ses fans auront beau observer de près tous les tableaux et sketchs, ils ne verront pourtant pas la silhouette de la comédienne sur TF1 ce 27 février, à l'occasion de la diffusion du concert "La ballade des Enfoirés".

Mimie Mathy n'était tout simplement pas présente lors des concerts parisiens qui ont eu lieu à Bercy fin janvier, le concert ayant été enregistré lors des shows tenus du 13 au 19 janvier à l'Accor Arena de Paris, toujours au profit des Restos du cœur. Son nom n'apparaît pas non plus sur la liste des 54 artistes présents cette année.

L'actrice est pourtant une des figures de la troupe et a longtemps fait une grande partie des sketchs qui encadrent les chansons des Enfoirés. On se souvient notamment de sa complicité avec Muriel Robin ou des nombreux interludes sur sa supposée relation avec Garou, un running-gag devenu un peu lourd lors des shows des années 2000. Son absence a donc de quoi légitimement interrogé les fans, surtout ceux qui savent que l'état de santé de Mimie Mathy a déjà suscité l'inquiétude ces dernières années.

Loin d'abandonner la troupe comme nombre de ses anciens camarades, Mimie Mathy avait en plus évoqué les Enfoirés en fin d'année 2025. "Pour ma part, je serai avec les Enfoirés début 2026, confiait-elle encore à Télé-Loisirs en décembre dernier. "Même si je cours moins que d'habitude, je peux encore faire des choses. C'est pour la bonne cause, et je vais retrouver les copains. On va bosser comme des malades mais c'est pour moi une réunion de famille depuis 1994 : on a vu les enfants des uns et des autres naître puis devenir adultes aujourd'hui."

L'état de santé de Mimie Mathy a déjà conduit à modifier les tournages de sa série

Mais en janvier, un petit coup dur est venu troubler cet agenda bien calé. "Mimie a une bronchite carabinée", avait glissé la directrice artistique des Enfoirés Anne Marcassus aux médias présents lors des shows et répétitions. Ce virus l'a donc empêché de participer cette année, un an après un retour remarqué où elle avait fait son apparition sur scène, assise dans un scooter médical adapté. La directrice artistique avait toutefois précisé que Mimie Mathy suivait bien l'actualité de la troupe cette année via la boucle WhatsApp des artistes.

L'actrice, âgée de 68 ans, a des difficultés à se déplacer depuis plusieurs années. "Ça va bien merci. À part mes jambes qui sont un peu faibles, tout va bien", glissait-elle en fin d'année à Télé-Loisirs avant le retour à l'antenne de la série Joséphine Ange gardien.

Mimie Mathy se voulait alors rassurante mais reconnaissait que les tournages ne sont plus tout à fait les mêmes. "Je tiens debout, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que les choses ont été adaptées", confiait la comédienne. L'avantage de Joséphine, c'est qu'il lui suffit de claquer des doigts pour se retrouver ailleurs."

Mimie Mathy : une maladie génétique qui explique ses difficultés à se déplacer

Mimie Mathy a également indiqué marcher "difficilement" dans son quotidien désormais, tout en assurant que "juste les jambes sont défaillantes". Auprès de Télé Loisirs l'année dernière, elle avait déjà évoqué ces problèmes liés à son achondroplasie, une maladie génétique à l'origine de son nanisme. "C'est dû à ma configuration", avait plaisanté la comédienne. "J'ai des petits soucis techniques, donc entre les moments importants, je me ménage."

Dans Vivement dimanche ou dans Le Parisien il y a quelques mois, elle avait aussi avoué avoir "moins de mobilité" et devoir se "ménager" en raison d'une "faiblesse dans les jambes qui s'est un peu accentuée". Mais toujours en assurant aller "très bien". la star tenait visiblement ces dernières semaines à ne rien dramatiser, juste avant le retour de sa série : "Plus je tourne, plus je suis heureuse (...) Comme on a l'habitude de le dire, quand le moral va, tout va". Quant à l'avenir de Joséphine Ange Gardien, Mimie Mathy espère que la série pourra fêter ses 30 ans en 2027, une rare longévité pour une fiction française. "Je serais ravie de fêter les 30 ans", a-t-elle confié, assurant ainsi vouloir continuer à apporter du réconfort aux téléspectateurs malgré les épreuves.