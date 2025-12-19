Le Club Dorothée est en deuil, une des figures de l'émission est morte

Claude Berda, cofondateur d'AB Productions qui a enchanté toute une génération d'enfants avec le "Club Dorothée" dans les années 90, s'est éteint ce vendredi 19 décembre, à l'âge de 78 ans.

Claude Berda, qui avait cofondé en 1977 la société AB Productions, est décédé ce vendredi 19 décembre à l'âge de 78 ans, comme l'a annoncé sa famille à l'AFP. Avec son complice de toujours Jean-Luc Azoulay, il avait produit des émissions et séries cultes destinées à la jeunesse comme le Club Dorothée ou Hélène et les garçons.

Né à Paris le 3 février 1947, Claude Berda débute sa carrière en ouvrant des magasins de jeans sur la Côte d'Azur après des études de droit et gestion. Sa rencontre avec Jean-Luc Azoulay en 1977 marque un tournant. Ensemble, ils lancent AB Productions, d'abord spécialisée dans la musique disco. Leur premier succès est l'adaptation de "Mustapha" de Bob Azzam, disque d'or à l'époque.

Mais c'est dans les années 90 que le duo va véritablement marquer les esprits. AB Productions devient le fournisseur officiel de sitcoms françaises pour TF1, tout en produisant les émissions phares de Dorothée comme le Club Dorothée qui réunit chaque mercredi après-midi des millions d'enfants devant leurs postes. Claude Berda est le "B", Jean-Luc Azoulay le "A" de cet empire du divertissement pour la jeunesse.

Les deux hommes lancent également la série culte Hélène et les garçons puis ses dérivés Le miracle de l'amour et Les vacances de l'amour, avec les idoles des ados de l'époque Hélène Rollès et Patrick Puydebat. Un phénomène générationnel sans précédent.

Après le décès de cette figure de la télévision des années 1990, Dorothée, très émue, a rendu hommage à celui qu'elle considérait comme un "frère". "Mon Claude, ta petite sœur de cœur, comme tu aimais m'appeler, ne pourra jamais t'oublier", a-t-elle écrit. De son côté, Jean-Luc Azoulay confie : "Je perds comme un frère. On s'est connus quand on était étudiants tous les deux". "On était restés amis" précise-t-il, même si leurs chemins s'étaient séparés dans les années 2000.

En 2000, Claude Berda se tourne en effet vers l'immobilier, en Suisse et au Portugal, pendant que Jean-Luc Azoulay garde la main sur la production. Mais leur "bébé", AB Productions, reste indissociable du duo. En 2017, le groupe Mediawan rachètera la société, symbole d'une époque révolue, mais gravée dans la mémoire collective.

Sa famille salue "un homme de médias qui, par son intuition, a offert aux Français les programmes qui ont bercé leur jeunesse" et gardera "le souvenir d'un homme hors du commun, chaleureux et charismatique".