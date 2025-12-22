Les "regrets" d'Olivier Minne pour France Télévisions : il met enfin les choses au clair

Après 36 ans sur France Télévisions, Olivier Minne fait ses premiers pas sur M6. L'animateur s'est enfin confié dans les médias sur son départ et ses relations avec son ancien employeur.

Figure emblématique du paysage audiovisuel français, Olivier Minne a créé la surprise cet été en annonçant son départ de France Télévisions, après 36 années de bons et loyaux services. Pendant le mois de décembre, les téléspectateurs peuvent le retrouver sur M6 dans un tout nouveau jeu baptisé Pandore.

Inspirée de la mythologie grecque, cette émission oppose douze candidats qui doivent tout faire pour ne pas être "sacrifiés" et voir leur buste placé dans la boîte de Pandore, sous peine d'élimination. "Une seule règle : ne pas ouvrir la boîte", résume le slogan de ce jeu aux accents stratégiques, promettant trahisons et retournements de situation. Pour l'occasion Olivier Minne a triqué sa veste en cuir noir et ses combat boots pour un autre look d'aventurier : dans une veste blanche sur gilet gris et un pantalon camel, c'est un tout nouvel explorateur qui s'affichera sur la 6.

Un visuel de "Pandore", dévoilé par M6. © HOMAYOUN FIAMOR / M6

Invité sur plusieurs plateaux ces derniers jours, l'animateur a fait la promotion de ce nouveau projet et est revenu plus en détails sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte du service public. Sur RTL, il confie ainsi avoir eu le sentiment qu'il allait "s'éteindre à France 2" s'il y était resté plus longtemps. "Je ne voyais pas trop une autre chaîne venir me chercher compte tenu que pas grand-chose n'évoluait ces dernières années", déplore-t-il, visiblement en manque de considération à France TV.

L'animateur dément cependant avoir "souffert" au sein du groupe, trouvant le mot trop fort. Il regrette en revanche de ne pas s'être senti "porté" par sa direction. "Si on ne peut pas se projeter au sein d'une entreprise, on a l'impression d'être méprisé ou en tout cas d'être mis sur le côté", analyse-t-il.

Des propos qu'il a réitérés sur le plateau de Tout beau tout n9uf, l'émission de Cyril Hanouna sur W9. Face aux rumeurs de chantage ou de conflit ouvert avec sa hiérarchie, Olivier Minne a tenu à remettre les pendules à l'heure. "La cause de mon départ n'a rien à voir avec ma relation avec eux. Parce que nous avions peu de relations, pour ne pas dire pas de relation", tranche-t-il.

L'animateur confie avoir surtout été séduit par "l'attitude qu'a eue le groupe M6" à son égard, lui proposant de "tenter des choses ensemble". Une approche innovante qui contrastait avec la "discipline" et la "rigueur" imposées à France Télévisions, où il a plusieurs fois été convoqué par sa direction pour s'expliquer sur ses fous rires à l'antenne.

"Ces fous rires qui ont nourri les bêtisiers pendant de nombreuses années, qui parfois reviennent encore, sont des fous rires qui m'ont à chaque fois fait convoquer à la direction de la télé", raconte-t-il, évoquant notamment un dialogue "très étonnant" avec un directeur d'antenne qui jugeait "inadmissible" qu'il "prétende devant les téléspectateurs français qu'il est difficile de démouler son cake".

Malgré ces anecdotes révélatrices d'un certain malaise, Olivier Minne se défend d'avoir claqué la porte par rancœur ou amertume. "Je n'ai pas exprimé de regrets particuliers", insiste-t-il, mettant en avant son "envie de tester des choses" plus forte que le "passé" qu'il avait avec France Télévisions.