Fini le cuir et les bottes ! Olivier Minne adopte un tout nouveau look sur M6, les premières images

Le jeu télévisé "Pandore" arrive sur M6. Inspiré de la mythologie grecque, il promet de la stratégie, des trahisons et un Olivier Minne tout nouveau tout beau.

M6 lance ce lundi 22 décembre, à 21h10, un nouveau jeu de stratégie ambitieux, Pandore, avec lequel la chaîne espère renouveler le succès des Traîtres. Conçue en collaboration avec des productions néerlandaise et hongroise, cette émission s'inscrit dans la lignée des jeux à rôles cachés, promettant retournements de situation et trahisons.

Olivier Minne, nouvelle recrue de M6, est aux commandes de ce nouveau jeu tourné en septembre dans des décors naturels andalous, rappelant la Grèce antique. Le principe : 12 candidats anonymes de 21 à 72 ans s'affrontent lors d'épreuves physiques et mentales inspirées des mythes grecs (travaux d'Hercule, cheval de Troie, etc.), avec 100 000 euros à la clé. Mais attention, une règle prime : ne pas ouvrir la boîte de Pandore, sous peine de libérer la malédiction...

A chaque épisode, deux candidats sont secrètement désignés comme "sacrifiés" par les dieux. Leurs bustes sont enfermés dans la fameuse boîte. S'ils y sont toujours au coucher du soleil, les deux sacrifiés s'affronteront en duel et le perdant quittera l'aventure. Pour sauver leur place, ils doivent donc absolument ouvrir la boîte pour remplacer leur buste par celui d'un autre candidat. Problème : ouvrir Pandore retire 5000 euros à la cagnotte de départ et jette une malédiction sur le groupe...

Pour ce tout nouveau jeu sur une nouvelle chaîne, Olivier Minne a voulu montrer qu'il avait bel et bien tourné la page Fort Boyard. Fini le blouson en cuir, le treillis et les combat boots qui avaient donné une véritable incarnation au maître du fort sur France 2. Olivier Minne adopte un autre style d'aventurier cette fois, avec une veste en lin blanche, sur un gilet gris et un pantalon camel. On a tout de suite pensé à un héros bien connu et Pierre-Guillaume Ledan, directeur général adjoint des programmes de M6, nous a confortés sans le vouloir dans cette observation.

"On est dans l'univers de la mythologie grecque, avec un peu de Mort sur le Nil et d'Indiana Jones", a en effet résumé le cadre de la Six lors d'une conférence de presse. La référence, ou plutôt le clin d'oeil, à Henry Walton Jones Jr. est donc manifeste. Avec cet attirail, les décors immersifs, la mécanique de jeu bien huilée et la promesse de coups de théâtre, Olivier Minne espère séduire les téléspectateurs férus de stratégie et de mythologie.

"L'idée de pouvoir me confronter à l'animation d'un nouveau genre, c'est excitant évidemment", a confié l'intéressé au micro d'Europe 1, assurant avoir été séduit par la "promesse d'un plaisir comme j'avais pu l'avoir pour Fort Boyard".

Pandore a en tout cas tous les atouts pour devenir le nouveau succès de M6 et tenir les fans en haleine jusqu'à la révélation finale : qui des 12 candidats triomphera des pièges tendus par les dieux et ses adversaires ? Réponse à partir du 22 décembre et tous les lundis en prime time.