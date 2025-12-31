Evelyne Leclercq : quelle est la cause de la mort de la célèbre animatrice de TF1 ?

Evelyne Leclercq s'est éteinte ce mardi 30 décembre à l'âge de 74 ans. Visage phare de TF1, elle était atteinte d'une grave maladie.

C'était un visage phare de la télévision entre 1975 et 1997. Evelyne Leclercq est décédée à l'âge de 74 ans, a annoncé sa famille à l'AFP ce mercredi 31 décembre. Elle s'est éteinte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes des suites d'une longue maladie. L'animatrice avait, en effet, annoncé en 2019 qu'elle souffrait d'un cancer lymphatique. Elle avait "affronté l’épreuve avec un courage hors du commun portée jusqu’au bout par l’amour des siens", a indiqué sa fille, Céline Olive dans un communiqué.

Evelyne Leclercq a débuté en speakerine sur une chaine régionale niçoise, elle a basculé sur TF1 dès la naissance de la chaine. Elle se fait ensuite remarquer en prenant la co-présentation de Tournez Manège avec Simone Garnier et Fabienne Egal. Dans ce jeu, des célibataires séparés par une cloison doivent répondre à des questions en vue de trouver l'amour. Elle a animé l'émission durant huit ans. Elle a également été sur le jeu Intervilles aux côtés de Guy Lux, à la radio avec Les Grosses têtes et à la scène dans une dizaine de comédies. Elle avait finalement quitté Paris pour vivre à Mougins dans le sud de la France. Elle laisse derrière elle sa fille et trois petits enfants.

Le groupe TF1 a rendu hommage à la "grande dame de la télévision française" qu'était Evelyne Leclercq. "Sa bienveillance, son humour et son professionnalisme ont fait d’elle une personnalité profondément aimée du public et respectée de tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés", a salué TF1.