Evelyne Leclercq : quelle est la cause de la mort de la célèbre animatrice de TF1 ?
Evelyne Leclercq s'est éteinte ce mardi 30 décembre à l'âge de 74 ans. Visage phare de TF1, elle était atteinte d'une grave maladie.
C'était un visage phare de la télévision entre 1975 et 1997. Evelyne Leclercq est décédée à l'âge de 74 ans, a annoncé sa famille à l'AFP ce mercredi 31 décembre. Elle s'est éteinte à Grasse, dans les Alpes-Maritimes des suites d'une longue maladie. L'animatrice avait, en effet, annoncé en 2019 qu'elle souffrait d'un cancer lymphatique. Elle avait "affronté l’épreuve avec un courage hors du commun portée jusqu’au bout par l’amour des siens", a indiqué sa fille, Céline Olive dans un communiqué.
Evelyne Leclercq a débuté en speakerine sur une chaine régionale niçoise, elle a basculé sur TF1 dès la naissance de la chaine. Elle se fait ensuite remarquer en prenant la co-présentation de Tournez Manège avec Simone Garnier et Fabienne Egal. Dans ce jeu, des célibataires séparés par une cloison doivent répondre à des questions en vue de trouver l'amour. Elle a animé l'émission durant huit ans. Elle a également été sur le jeu Intervilles aux côtés de Guy Lux, à la radio avec Les Grosses têtes et à la scène dans une dizaine de comédies. Elle avait finalement quitté Paris pour vivre à Mougins dans le sud de la France. Elle laisse derrière elle sa fille et trois petits enfants.
Le groupe TF1 a rendu hommage à la "grande dame de la télévision française" qu'était Evelyne Leclercq. "Sa bienveillance, son humour et son professionnalisme ont fait d’elle une personnalité profondément aimée du public et respectée de tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés", a salué TF1.
13:00 - Evelyne Leclercq menait une vie tranquille depuis quelques années
Evelyne Leclercq, disparue ce mardi 30 décembre, s'était éloignée des plateaux télé. Elle avait confié à France Dimanche, en août 2023, qu'elle avait quitté Paris pendant la période Covid "pour la Côte d'Azur, tout près de Cannes, où il fait si bon vivre". "Ici, au bord de la mer et au milieu des palmiers et des fleurs, je peux savourer ces moments précieux auprès des miens. Je n'avais pas envie de reprendre une pièce de théâtre ou autres, je voulais arrêter, passer à autre chose. Je peux vous assurer que rien de tout ça me manque, bien au contraire, je n'ai jamais été aussi heureuse", avait-elle assuré. Elle s'était alors rapprochée de sa fille et de ses trois petits-enfants.
12:00 - TF1 rend un bel hommage à son ancienne animatrice
Le groupe TF1 a partagé sa tristesse suite à l'annonce de la disparition d'Eveline Leclercq. Elle a marqué "durablement l'histoire de TF1 et le coeur de plusieurs générations de Français par sa présence, son humour, son sourire et sa proximité avec le public". La chaine envoie aussi ses pensées à sa famille.
Réaction du @GroupeTF1 à la suite du décès d'Evelyne Leclercq pic.twitter.com/RrlZXgrGMR— Groupe TF1 (@GroupeTF1) December 31, 2025
11:55 - Evelyne Leclercq, sa carrière multiple
Evelyne Leclercq ne s'est pas cantonné à la télévision. Elle a participé de 1986 à 1997, puis de 2010 à 2011 à l'émission Les Grosses Têtes sur la radio RTL. Elle a également fait du théâtre en commençant par incarner Elvira dans Dom Juan de Molière en 1987. Elle a également joué dans toute la France la pièce de théâtre Le Canard à l'orange. De 2016 à 2020, elle a fait un retour dans la pièce de théâtre Ma colocataire est une garce. L'animatrice s'est aussi essayée à la musique avec la sortie de plusieurs 45 tours, en chantant notamment avec sa fille Céline ainsi que des chansons pour enfants. Elle est également apparue dans quelques films.
11:31 - Tournez manège, une émission très populaire
Evelyne Leclercq s'est fait remarquer à la présentation de Tournez manège !. Diffusée sur TF1 le midi de 1985 à 1993, c'était un jeu de rencontre. Des hommes et des femmes, assis dans un manège, ne pouvaient se voir et échangeaient en se posant des questions. Ils ne se découvraient alors qu'à la fin, un véritable prémices des émissions de dating à l'aveugle. Elle était aux côtés de Fabienne Egal et Simone Garnier. Le pianiste Charly Oleg, qui est décédé en septembre dernier, "avait la séquence musicale, Fabienne les célibataires, Simone les couples, moi je faisais le lien tout du long, c’était énorme mais on se marrait. C’est une émission qui a plu parce qu’on était vraiment des amis", racontait l'animatrice en septembre dans les colonnes du Parisien.
11:19 - Evelyne Leclercq est décédée des suites d'une longue maladie
Evelyne Leclercq s'est éteinte à 74 ans. L'animatrice était atteinte d'un cancer du système lymphatique. Elle nous a quitté "entourée de sa famille, des suites d’une très longue maladie" et avait "affronté l’épreuve avec un courage hors du commun portée jusqu’au bout par l’amour des siens", a indiqué sa fille, Céline Olive dans un communiqué.