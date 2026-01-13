Evelyne Leclercq : "l'ironie du sort" qui a frappé Jacques Olive, son ex-mari, dans ses derniers instants

Evelyne Leclercq, ancienne animatrice de "Tournez manège !", s'est éteinte le 30 décembre 2025, à l'âge de 74 ans. Son premier mari, Jacques Olive, a livré un témoignage poignant sur ses derniers moments.

Le 31 décembre, au beau milieu des fêtes, la famille d'Evelyne Leclercq annonçait la disparition de l'animatrice emblématique, survenue la veille, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Une nouvelle qui a immédiatement suscité une vague d'émotion dans le monde de la télévision et au-delà. Celle qui a accompagné les déjeuners en famille devant Tournez manège !, jeu de rencontres diffusé sur TF1 de 1985 à 1993, aux côtés de Fabienne Egal et Simone Garnier, se battait contre un cancer lymphatique depuis 2019.

L'animatrice, inhumée à Nice ce mardi 13 janvier, avait choisi de mener son combat loin des projecteurs, entourée des siens. Sa fille Céline Olive a tenu à souligner dans le communiqué annonçant son décès qu'Evelyne Leclercq avait "affronté l'épreuve avec un courage hors du commun, portée jusqu'au bout par l'amour des siens".

Son amie et ancienne collaboratrice Fabienne Egal, avec qui elle avait partagé le plateau de Tournez manège ! pendant huit ans, a exprimé sa peine sur les réseaux sociaux : "Nous étions très proches, toujours là l'une pour l'autre dans les moments forts de nos vies. Tu as lâché prise hier soir… Tu ne souffres plus… Je t'aime". Le groupe TF1 a pour sa part rendu hommage à une "grande dame de la télévision française", saluant "sa bienveillance, son humour et son professionnalisme".

Mais c'est sans doute le témoignage de Jacques Olive, premier mari d'Evelyne Leclercq et père de leur fille Céline, née en 1972, qui aura été le plus marquant. Dans les colonnes de La Dépêche, l'ancien animateur de Radio-Nice a livré un témoignage rare sur les derniers mois de son ex-épouse. "Un moment difficile", a-t-il confié. "Évelyne était à Grasse, en soins palliatifs, depuis un certain temps. C'était une période éprouvante."

L'animatrice était prise en charge à la clinique Sainte-Brigitte, un établissement dont le nom n'a pas manqué de frapper Jacques Olive : " J'y ai vu une ironie du sort, elle qui était si liée à l'image de la Côte d'Azur et de ses icônes comme Brigitte Bardot", décédée elle aussi récemment.

Malgré leur séparation, les deux ex-époux avaient maintenu des liens solides au fil des années. "Nos liens sont toujours restés intacts et nous nous étions vraiment rapprochés depuis trois ou quatre ans", a encore expliqué Jacques Olive. Il a également évoqué une croisière organisée en juillet dernier à l'initiative de leur fille, réunissant douze personnes pour célébrer notamment les 74 ans d'Evelyne. "C'était un beau moment", se souvient-il avec émotion.

Après ces vacances en famille, la maladie s'est brutalement accélérée. "Après cela, la maladie s'est accélérée, tout est allé très vite", a-t-il déploré. Les obsèques de l'animatrice se dérouleront ce mardi 13 janvier à 14 heures, à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. La famille a demandé aux personnes présentes de porter des tenues blanches ou claires. Conformément à la volonté de la défunte, des dons pourront être effectués en faveur du pôle cancérologie Arnault Tzanck.