Olivier de Sagazan, le père de Zaho de Sagazan, n'est pas n'importe qui : ses inventions sont uniques au monde

Père de la chanteuse Zaho de Sagazan, Olivier de Sagazan propose des performances troublantes qui ont tapé dans l'oeil de stars comme Mylène Farmer.

Dans l'atelier d'Olivier de Sagazan, à Saint-Nazaire, l'argile côtoie la peinture dans un chaos organisé qui ressemble à un laboratoire d'alchimiste moderne. Des visages déformés surgissent des murs, des sculptures à moitié achevées semblent prendre vie dans la pénombre. C'est ici, dans ce sanctuaire de création, que l'artiste de 65 ans poursuit depuis des décennies une quête obsessionnelle : mélanger peinture, sculpture et performance, pour "donner vie à la matière", "interroger notre condition d'être vivant".

Né à Brazzaville au Congo, issu d'une famille de l'ancienne bourgeoisie française, Olivier Le Moniès de Sagazan - son nom complet - est biologiste de formation et a enseigné la bio pendant deux ans, avant de basculer définitivement vers les arts plastiques au début des années 1990. Cette formation scientifique n'est pas anodine : elle irrigue toute l'œuvre de cet artiste singulier, lui donnant un caractère organique, presque cellulaire, qui trouble et fascine. "Je suis sidéré de voir à quel point les gens pensent qu'il est normal, voire banal, d'être en vie", assurait-il en 2024 à France 3, comme un mantra qui guide sa démarche artistique. Olivier de Sagazan, désormais plasticien reconnu, présentait alors "L'homme de boue", documentaire résumant "sa pratique singulière consistant à transformer son corps en argile dans des performances".

L'homme cultive les paradoxes. Discret dans la vie quotidienne, Olivier de Sagazan devient sur scène "un personnage d'une force tellurique", "un démiurge qui se transforme sous les yeux médusés du public", écrit la critique. Sa performance emblématique "Transfiguration", créée en 1998, l'a fait connaître dans le monde entier. Plus de 350 représentations dans 25 pays ont permis au public international de découvrir cet étrange rituel où l'artiste, comme intégré à un tableau en relief (doit-on dire une sculpture ?), se recouvre progressivement le visage et le corps d'argile, se défigurant pour mieux se révéler, passant de l'humain à l'animal, de l'animal à des créatures hybrides inquiétantes.

Olivier de Sagazan a travaillé avec des stars

Cette pratique singulière a attiré l'attention de nombreux artistes de renom. Le réalisateur Ron Fricke l'a filmé pour son film méditatif "Samsara" en 2011. La chanteuse FKA Twigs a collaboré avec lui pour un projet immersif en 2016. Les créateurs de mode Gareth Pugh et Nick Knight ont fait appel à ses talents pour un fashion film en 2017. Mais c'est sans doute sa collaboration avec Mylène Farmer en 2012 qui l'a fait connaître du grand public français. Pour le clip "À l'ombre", Olivier de Sagazan a créé un univers visuel troublant, où ses techniques de transformation corporelle dialoguent avec l'univers sombre et poétique de la chanteuse.

L'artiste n'hésite pas non plus à sortir de son atelier, y compris pour des actions plus inédites, voire militantes. En 2014, puis en 2017, il s'est rendu célèbre pour avoir aboyé pendant sept heures devant des bureaux de vote, puis sous l'arche de la Défense, pour exprimer son inquiétude face à la montée du Front National. "Un geste purement dadaïste", selon ses propres mots, qui illustre sa volonté de bousculer les consciences par des moyens non conventionnels.

Une famille de cinq enfants où l'art est essentiel

La fibre artistique semble courir dans les veines de la famille de Sagazan. Père de cinq enfants, Olivier a transmis sa passion créatrice à plusieurs d'entre eux. Sa fille Leïla Ka est devenue danseuse et chorégraphe sous ce nom de scène. Sa cousine Lorraine de Sagazan s'est imposée comme metteuse en scène, avec notamment "Le Silence" joué à la Comédie-Française. Et bien sûr, sa fille Zaho de Sagazan a explosé sur la scène musicale française, remportant deux Victoires de la musique en 2024 pour son album "La Symphonie des éclairs". "On en parle sans arrêt entre nous. Dès que l'un invente quelque chose, on se le partage, on en discute", confie l'artiste à propos de cette effervescence créative familiale.

Sa dernière création, "Toujours, jamais !", qui tourne en ce moment en France, marque une nouvelle étape dans son parcours. Cette fois, c'est le processus même de création picturale qu'il met en scène. Face à une immense toile blanche de six mètres sur trois, Olivier de Sagazan livre un combat avec la matière, transformant la peinture en performance totale. Les sons du pinceau sur la toile sont amplifiés, la peinture devient musique, le peintre se fait danseur. Des poupées de taille humaine sont crucifiées sur la toile, l'artiste dialogue avec ses créatures, les arrache, les porte, se confond avec elles dans une dramaturgie qui révèle toute la violence et la beauté de l'acte créateur. C'est une mise en abyme vertigineuse où Olivier de Sagazan interroge ses 35 années de pratique artistique, questionnant pourquoi un artiste s'acharne huit heures par jour devant une toile, échouant quatre fois sur cinq, mais recommençant toujours avec la même ferveur.