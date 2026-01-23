Danse avec les stars 2026 : avec Maghla, préparez vous à en voir et en entendre beaucoup

Maghla, la streameuse numéro un de France, s'apprête à monter sur le parquet de "Danse avec les stars" 2026. Entre timidité et détermination, elle promet de bousculer les codes de l'émission.

Programme TNT TF1 | Vendredi 23 janvier 2026, à 21h10

Danse avec les stars 2026 débute ce vendredi 23 janvier, à 21h10, sur TF1. Une quinzième saison au casting particulièrement éclectique. Aux côtés de la nageuse olympique Laure Manaudou, de l'animateur emblématique Stéphane Bern, de Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon, de l'acteur Philippe Lellouche, de la star de Beverly Hills Ian Ziering et de beaucoup (trop ?) de rejetons de la Star Academy, l'émission accueille cette année plusieurs figures du Web. La youtubeuse fitness Juju Fitcats et l'influenceur mode Marcus, meilleur ami de Léna Situations, rejoignent ainsi l'aventure.

Mais dans cette nouvelle édition de Danse avec les stars, c'est surtout la présence de Maghla qui intrigue. Cette Francilienne de 32 ans, originaire du Val-d'Oise, représente un véritable phénomène générationnel. Première femme française à avoir franchi le cap du million d'abonnés sur Twitch en janvier 2025, Barbara (son vrai prénom), cumule aujourd'hui 1,1 million de followers sur la plateforme de streaming et 1,37 million sur YouTube. Un parcours impressionnant pour celle qui se décrit comme "une enfant bonne élève et introvertie".

Maghla : de la chambre d'ado à Danse avec les stars

L'histoire de Maghla commence dans les années 90, elle est alors bercée par la passion des jeux vidéo que lui transmettent ses parents. "J'ai baigné dans le jeu vidéo. Mon plus vieux souvenir, c'est celui d'avoir un ordinateur à la maison", confie-t-elle à Radio France. Avec son père, elle s'adonne aux jeux de rôle tandis qu'avec sa mère, elle explore les jeux d'horreur et d'enquête. "Mon papa était très cool, ma maman aussi. Les deux étaient un mélange. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné cette passion du jeu vidéo."

En 2016, après des études en économie-gestion, la future candidate de Danse avec les stars, timide, trouve refuge sur Twitch. "C'était un endroit où je pouvais partager mes passions, et comme je suis très bavarde, c'était parfait", s'amuse-t-elle aujourd'hui dans un entretien à l'AFP. Dans son petit studio, elle filme ses parties, développe sa communauté et devient progressivement une figure incontournable du streaming français.

Pour Maghla, un parcours semé d'embûches

Mais le chemin jusqu'à Danse avec les stars n'a pas été sans obstacles. Maghla a dû affronter un déferlement de sexisme et de cyberharcèlement particulièrement violent. "Je me prenais des insultes parce que j'avais du rouge à lèvres, parce qu'on voyait un petit peu trop mes bras, mon décolleté", raconte-t-elle. Face à ces attaques, elle modifie son apparence : "s'habiller large", "moins se maquiller". Plus grave encore, elle subit des montages "nue dans des scènes pornographiques" partagés en ligne ou encore "de la semence sur des photos" qu'on lui envoie.

En 2022, sa persévérance porte ses fruits : l'un de ses harceleurs est condamné à un an de prison. Cette victoire judiciaire marque un tournant. Quelques mois plus tard, elle prend publiquement la parole pour dénoncer l'incessante sexualisation dont elle est l'objet, déclenchant une vague de témoignages d'autres streameuses. "On le vivait toutes en silence. Je pense qu'aujourd'hui, on doit en reparler", affirme-t-elle avec conviction.

Maghla en couple ? Des rumeurs incessantes sur la Toile

Côté vie privée, la streameuse a récemment mis les points sur les i concernant sa situation sentimentale. Après sa séparation avec Sefy et face aux rumeurs persistantes, elle a déclaré lors d'un live Twitch : "Vos rumeurs ne tiennent pas la route. Il n'y a personne dans ma vie. On s'arrête là !" Ajoutant pour être claire : "Il n'y a personne dans mes messages privés. Il n'y a personne dans ma vie. Il n'y a personne dans mon lit. Stop !"

Danse avec les stars est une nouvelle étape dans ce parcours. Aujourd'hui entourée d'une équipe d'une dizaine de personnes, Maghla a diversifié ses activités. Elle apparaît dans les productions de Squeezie, avec qui elle partage la même agence artistique, Bump. Elle a participé aux deux dernières éditions du GP Explorer, défilé deux fois en tant que mannequin pour L'Oréal et fait une apparition remarquée dans la série Bref 2. "Mon contenu est une extension de chacune des facettes de ma personnalité", explique celle qui alterne entre podcasts intimistes et jeux d'horreur.

Danse avec les stars : nouvelle épreuve pour Maghla ?

Pour cette aventure dans Danse avec les stars, Maghla donnera sans doute à voir d'assez jolies choses. Fille d'une danseuse classique qui a rencontré son père dans un cours de danse, elle dit avoir rêvé pendant longtemps de participer au télécrochet. Maghla avait raté Danse avec les stars d'internet en 2024, à cause d'un agenda trop rempli. Elle se rattrape donc avec l'émission originale où elle devrait faire des étincelles, même si elle reste modeste sur son niveau : "Mon niveau actuel, c'est très très débutant, on part de zéro. Mon maximum, c'est chez moi quand je fais le ménage". Elle évoque même sa terreur "de tomber ou d'oublier la choré".

Autre crainte : le retour des vagues de haine en ligne, qui accompagnent de plus en plus ce genre de programme. Et on risque malheureusement d'en lire et d'en entendre beaucoup. "Je m'y prépare, parce que je sais que dès que je respire, c'est compliqué. Mais j'ai envie de vivre DALS à 100%. Si je commence à avoir peur de ça, je vais me brider et ça, je ne le veux pas".

Dans Danse avec les stars, Maghla sera accompagnée du danseur professionnel Adrien Caby et a déjà tissé des liens avec les autres candidats. "Stéphane Bern ? Je l'adore, c'est une icône ! Je rêvais de le rencontrer", s'exclame-t-elle dans Le Parisien avec enthousiasme. Elle connaissait déjà Marcus et Juju Fitcats, les autres représentants du monde digital, mais même les personnalités d'horizons différents l'ont accueillie chaleureusement : "Je ne suis pas un alien ni un Ovni (rires), ils se sont tous intéressés".