Elise Vigné : qui est la comédienne qui accuse l'humoriste Djimo de viol ?

Élise Vigné, comédienne de doublage, aurait subi un viol en 2015. Après une plainte déposée en 2023, les faits auraient été requalifiés. Djimo a alors été mis en examen. Jusqu'à présent, il était placé sous le statut de témoin assisté.

La comédienne Élise Vigné avait dénoncé en 2023 l'humoriste Djimo, jusqu'à ce que, jeudi 16 janvier, les faits soient requalifiés. Jusqu'à présent, il était placé sous le statut de témoin assisté. Djimo est désormais mis en examen pour une affaire de viol, selon une information de Mediapart. Les faits datent d'il y a une dizaine d'années, en 2015.

Djimo ainsi qu'un autre humoriste, Lenny M'Bunga, avaient été placés sous le statut de témoins assistés. Mais les faits ont été requalifiés, selon Mediapart. Jeudi 16 janvier 2026, Djimo a été mis en examen pour une affaire de viol. Lenny M'Bunga est resté, de son côté, témoin assisté.

Les faits racontés par Élise Vigné

La victime s'appelle Élise Vigné. Aujourd'hui, comédienne de doublage, elle s'est illustrée dans des productions audiovisuelles telles que Pacific Rim 2 ou dans American Horror Story. Sa plainte a pu être consultée par Mediapart. La comédienne indique avoir passé une soirée au Paname, un comedy club, une soirée qu'elle partage en compagnie des deux humoristes.

Mais la soirée tourne court car elle se fait recaler d'une boîte de nuit. "Une fois la soirée terminée, j'ai dit à Lenny et Djimo d'aller dormir dans ma chambre. Moi, j'allais dormir dans le lit de mon père, qui n'était pas à la maison", a-t-elle expliqué. Alors que la nuit se poursuit, Lenny M'Bunga serait venu voir Élise Vigné pour un rapport "consenti", selon les termes de la jeune femme, selon Mediapart.

La comédienne avait alors 21 ans. Une fois fini, l'humoriste est sorti de la chambre, plongée dans le noir. Mais Élise Vigné entend quelqu'un d'autre passer le pas de la porte. "J'ai cru que c'était Lenny", raconte-t-elle encore. La personne dans la pièce aurait commencé à la toucher. "Je grognais car je voulais dormir. Ensuite, il m'a pénétrée vaginalement. […] J'ai dit d'arrêter, je disais : 'Lenny, arrête Lenny !', il est tout de suite sorti de la chambre en courant."

Un échange de SMS

Après un moment, Élise Vigné apprend que l'histoire s'ébruite et elle voit rouge. Des messages avec Djimo auraient été échangés à ce moment-là avec la comédienne. L'humoriste aurait alors nié agressivement les faits. Mais quelques semaines plus tard, il s'excuse.

L'avocat de Djimo s'est aussi expliqué récemment auprès de Mediapart. Gabriel Dumenil explique que son client est pour l'instant considéré innocent. Il ajoute que l'humoriste "reste combatif et usera de toute voie de droit nécessaire pour faire reconnaître son innocence".