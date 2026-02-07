Démission de Sonia Mabrouk à CNews : la violente altercation avec un homme clé de la chaîne qui a provoqué la rupture

Sonia Mabrouk a annoncé son départ de CNews, vendredi 6 février au soir. En cause : une altercation violente avec le directeur général de la chaîne, liée au cas Jean-Marc Morandini.

Des fractures internes inédites. Dans la soirée du vendredi 6 février, Sonia Mabrouk a officialisé son départ de CNews à l'Agence France-Presse. Celle qui présente l'émission "Midi News" sur la chaîne d'informations depuis la rentrée 2017 quittera son poste à la fin du mois, au terme de son préavis. Cette décision est le résultat d'une "altération certaine et effective de [sa] relation avec une partie de la direction de CNews", a expliqué Sonia Mabrouk, qui fait notamment référence, sans le nommer, à Serge Nedjar, le directeur général de CNews, précise Le Monde.

Leur entente s'est fortement dégradée depuis le retour à l'antenne, le 14 janvier, de Jean-Marc Morandini qui a été définitivement reconnu coupable de corruption de mineurs. L'animateur de "Morandini Live!" avait demandé des photos dénudées à trois adolescents, ainsi qu'une masturbation à l'un d'eux.

Sonia Mabrouk dérangée par le retour de Jean-Marc Morandini

Sonia Mabrouk avait alors fait part de son malaise en interne pour espérer une réaction de ses collègues. Geoffroy Lejeune, directeur du Journal du dimanche, et Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1 et directeur du JDNews, avaient ainsi exprimé leur mécontentement par rapport à la situation. Ce qui a entraîné des fractures internes et des répercussions sur l'extérieur sans précédent depuis le rachat de CNews par Vincent Bolloré.

L'intervieweuse de quarante-huit ans est même allée encore plus loin en se confiant directement à l'antenne sur le retour de Jean-Marc Morandini, assurant qu'elle "n'en dort pas depuis plusieurs jours". "J'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie, mais en aucun cas ça ne vaut de cautionner cela… qui est d'une gravité réelle", avait-elle répondu, le 20 janvier, au député socialiste Jérôme Guedj.

Une violente altercation entre Sonia Mabrouk et Serge Nedjar

Une déclaration qui n'a pas du tout plu à Serge Nedjar qui exigeait son départ. Et c'est donc deux semaines plus tard que la sentence est tombée à la suite d'une dernière et violente altercation entre Sonia Mabrouk et le directeur, jeudi matin. Selon une information du journaliste Clément Garin sur X, confirmée par l'émission "Quotidien" sur TMC, Serge Nedjar s'est violemment emporté, dans la loge maquillage de la chaîne, avant l'interview politique de Sonia Mabrouk, affirmant que "Jean-Marc Morandini restera coûte que coûte. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est la porte ! La porte ! La porte !".

Après cet échange musclé, la journaliste n'est pas réapparue pour présenter son émission de la mi-journée. "Mes propos, pourtant largement partagés notamment en interne, ont conduit à une situation que je déplore mais dont je prends acte", a confié Sonia Mabrouk, dans son communiqué à l'AFP, ajoutant que "hier, aujourd'hui, comme demain, [sa] boussole restera la préservation de l'intérêt des victimes".

Pour rappel, Jean-Marc Morandini est également définitivement condamné pour harcèlement sexuel dans le cadre de faux castings, ainsi que pour travail dissimulé. L'animateur est aussi inscrit au fichier des délinquants sexuels, alors que le média en ligne Mediapart a révélé, jeudi 5 février, qu'une nouvelle plainte avait été déposée, la veille, pour "tentative de corruption de mineurs de plus de 15 ans" pour des faits survenus en 2012.