Ça nous avait complètement échappé : Amanda Lear a dévoilé son âge et ce n'est pas rien

Amanda Lear a mis fin à des décennies de mystère en révélant son âge. Incontestablement un événement majeur des 30 dernières années.

Amanda Lear, figure emblématique du show-business français, continue de fasciner le public depuis plus de cinq décennies. Née à Saïgon d'un père franco-anglais et d'une mère asiatico-russe, cette artiste aux multiples talents a su traverser les époques avec une élégance singulière. Tour à tour mannequin, muse de Salvador Dalí, chanteuse, animatrice de télévision, actrice et peintre, elle incarne une certaine idée du glamour et du mystère. Son parcours exceptionnel l'a menée des podiums londoniens aux plateaux de télévision italiens, en passant par les studios d'enregistrement où elle a vendu plus de 20 millions de disques dans les années 1980 (excusez du peu).

Mais si tout le monde la connaît, la question de l'âge d'Amanda Lear est devenue au fil du temps bien plus qu'une simple coquetterie de star. Cette énigme a longtemps intrigué les médias et le public, transformant ce secret en véritable obsession télévisuelle. Les Grosses Têtes, émission culte de la radio et de la télévision, en avaient fait un running gag récurrent, Philippe Bouvard et ses acolytes ne manquant jamais une occasion de taquiner la chanteuse sur ce sujet tabou. Les journalistes, les animateurs et même les fans se perdaient en conjectures, certains la faisant naître en 1939, d'autres en 1941, voire à la fin des années 1950 selon les déclarations contradictoires de l'intéressée elle-même.

"J'ai un problème avec la caisse de retraite, ils me disent : 'On a trois dossiers, vous comprenez'. Ils me doivent plein d'argent, mais ils ne veulent pas me le donner parce qu'ils n'ont pas les bonnes dates", avait-elle lancé avec humour à Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à vous, en janvier 2024. "Quand je serai morte, on me datera au carbone 14 pour connaître enfin mon âge. Je l'ai oublié ! À force de donner des fausses dates de naissance, j'ai complètement oublié la vraie", avait-elle aussi lancé en 2019 dans l'émission Je t'aime etc… présentée par Daphné Bürki.

"Elle n'a pas l'âge qu'elle prétend avoir"

Amanda Lear s'amusait même à raconter qu'elle avait eu des problèmes avec le code de l'alarme de sa maison, ayant eu la mauvaise idée de choisir sa date de naissance qui fluctuait selon les jours ou les mois. Le réalisateur Patrick Jeudy, qui lui avait consacré un documentaire sur Arte en 2023, restait lui-même dans le flou : "Elle n'a pas l'âge qu'elle prétend avoir. Elle prétendait être née dans les années 50, fin des années 50 peut-être, mais on est plutôt dans les années 40", avait-il soufflé.

Même Wikipedia, s'y perdait jusqu'à récemment, affirmant qu'Amanda Lear était née le 18 juin 1939, ce qui lui aurait donné 86 ans aujourd'hui. Cette date, largement reprise dans les médias et les biographies non officielles, semblait faire autorité. Mais les spéculations allaient bon train sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des magazines people, chacun y allant de sa théorie sur l'âge réel de cette éternelle diva qui semblait défier le temps.

"Vu mon espérance de vie..."

Toutes ces théories ont pris fin en décembre dernier. Au détour d'une interview accordée à La Dépêche pour la promotion de son 23e album Looking Back, Amanda Lear a finalement levé le voile sur ce secret si bien gardé. Évoquant la possibilité de remonter sur scène, elle a glissé avec naturel : "Pourquoi pas un concert façon cabaret, un peu intimiste. J'aime assez ce côté chanteuse réaliste. Ça arrivera peut-être, mais vu mon espérance de vie, à 79 ans…" Une révélation faite sans tambour ni trompette, presque en passant. On comprend aujourd'hui pourquoi on est complètement passé à côté...

Cette information capitale place donc la date de naissance d'Amanda Lear en 1946, le 18 novembre plus précisément, selon les sources proches de l'artiste. "Pour moi, l'âge, c'est juste un numéro, même si parfois on est rappelé au bon souvenir de la vieillesse", a-t-elle ajouté auprès de La Dépêche, minimisant l'importance de sa révélation. Et de conclure : "Le secret pour avoir la pêche, c'est la curiosité. Si vous vous ratatinez dans votre sofa en regardant Des chiffres et des lettres, c'est foutu. La retraite, ce n'est pas pour moi !" A bon entendeur...