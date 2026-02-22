The Voice : Tayc a signé plus qu'un simple contrat de télévision, ce que cache son arrivée dans l'émission de TF1

"The Voice" fait son grand retour sur TF1 pour une 15e saison anniversaire. Et parmi les surprises du cru 2026, une en particulier retient l'attention : l'arrivée de Tayc dans le fauteuil rouge.

Quinze ans, c'est l'âge d'un ado, mais ce n'est pas si mal pour un télécrochet qu'on dit chaque année dépassé. C'est en tout cas le vénérable cap que va célébrer The Voice ce samedi sur TF1. Le programme, qui a propulsé des artistes comme Louane, Kendji Girac ou Camille Lellouche, a rassemblé jusqu'à 4,8 millions de téléspectateurs lors de son lancement l'année dernière. Plus de 65 000 candidatures ont été examinées pour ne retenir que 130 talents, âgés de 16 à 75 ans, qui se disputeront les fauteuils de quatre coachs entièrement renouvelés. C'est dire s'il garde encore la forme. Et la chaîne a choisi de marquer le coup pour l'anniversaire de ses 15 ans, avec une édition résolument tournée vers le renouveau.

La saison 15 de The Voice marque notamment une rupture dans les règles du jeu : chaque coach disposera cette année d'une "Arme Secrète", un joker exclusif inconnu des autres, dont un mystérieux "Boomerang" qui permettrait de retourner un blocage contre son auteur. Autre première mondiale pour le format : des coachs emblématiques des saisons passées, comme Matt Pokora, Zazie, Louis Bertignac ou Kendji Girac, partageront ponctuellement un double-fauteuil lors des auditions à l'aveugle.

Des nouveautés à gogo dans The Voice 2026

The Voice va aussi tenter de surprendre, comme Nikos Aliagas l'a confié à Puremédias mi-février, en suggérant que "quelques personnalités viendront passer les auditions à l'aveugle en guests, juste pour le plaisir". Des "Qualifications" par groupes de quatre et une étape inédite baptisée "Les Performances" — carte blanche donnée aux talents avant la demi-finale — viennent complètent ce dispositif repensé.

Dans le jury de The Voice 2026. Exit Vianney, Patricia Kaas et Zaz. Place à un nouveau quatuor : Florent Pagny, le pilier historique fort de six victoires au compteur, va retrouver Amel Bent et Lara Fabian, toutes deux rodées au format, mais aussi une recrue inattendue, Tayc. Et c'est bien lui qui concentre toute la curiosité.

De son vrai nom Julien Bouadjie Kamgang, Tayc est né à Marseille de parents d'origine camerounaise, et a commencé sa carrière musicale en 2012, après s'être installé à Paris. Auteur, compositeur, interprète, il s'est aussi frotté au théâtre et à la danse avant de se consacrer pleinement au chant. Son album "Fleur Froide", sorti en 2020, est certifié triple platine. En 2024, grâce notamment au succès mondial de "Yimmy Yimmy", un remix de son titre "N'y pense plus" en collaboration avec la chanteuse indienne Shreya Ghoshal, il est devenu le deuxième artiste français le plus écouté dans le monde sur Spotify.

Tayc fait son trou sur TF1

Tayc n'est pas non plus un inconnu pour TF1 : en 2021, il remportait Danse avec les stars aux côtés de Fauve Hautot. Il a participé tour à tour aux NRJ Music Awards ou à la Sar Academy. Sa venue dans The Voice n'allait pourtant pas de soi. L'année dernière, l'artiste avait annoncé vouloir marquer une pause dans sa carrière musicale. Un voeu respecté en quelques sorte...

Sur le tournage de The Voice, son arrivée n'est pas passée inaperçue. Amel Bent ne cache pas son enthousiasme : "Il y aura un avant et un après Tayc, dans ce programme. Il a fait le show à l'américaine, il a chanté, il a dansé, il a apporté un vent de fraîcheur", a-t-elle déjà lâché à TV Magazine quand TF1 a salué "un regard neuf, une énergie contemporaine et une vision artistique audacieuse".

Tayc, lui, n'est pas vraiment dans l'excès de pudeur sur ses intentions. "J'espère casser les codes de la télé. (...) Je suis entier, je n'aime pas trop respecter les règles. Et j'arrive sur cette émission avec une envie de la rendre plus rock'n'roll", a-t-il confié à TV Magazine. Une déclaration qui tranche avec la prudence habituelle des nouveaux entrants. La star a cependant reconnu avoir appréhendé son arrivée dans ce jury de prestige : "Honnêtement, j'avais peur que ceux qui ne me connaissent pas doutent de ma légitimité à être coach. Quand tu es en face d'un Florent Pagny, d'une Lara Fabian... Ce sont des artistes qui étaient déjà là avant ma naissance", a-t-il admis début novembre.

The Voice n'est visiblement qu'une première étape dans une stratégie plus large sur TF1. Tayc a par exemple clairement affiché son désir de faire partie un jour de la troupe des Enfoirés, dont le concert événement est comme par hasard diffusé la veille du lancement du télécrochet, vendredi 27 février. "On ne m'a pas encore appelé, mais ça serait un honneur pour moi. Partager la scène avec autant d'artistes reconnus, ça serait même une consécration dans ma carrière", a-t-il déclaré. Un aveu qui dit beaucoup sur les ambitions d'un artiste qui semble avoir trouvé, dans ce nouveau rôle de coach, bien plus qu'un simple contrat de télévision.