SYNDROME E TF1. La série de TF1, actuellement diffusée les jeudis, est l'adaptation d'un roman de Franck Thilliez. Mais ce trouble qui transforme des personnes ordinaires en bourreaux existe-t-il vraiment ?

[Mis à jour le 6 octobre 2022 à 15h06] Syndrome E est diffusé les jeudis sur TF1 depuis le 29 septembre 2022. Cette série policière est l'adaptation du roman du même nom écrit par Franck Thilliez, sorti en 2020. Deux policiers (Vincent Elbaz et Jennifer Decker) enquêtent autour d'un certain "Syndrome E". Si cette maladie n'est pas officiellement reconnue en médecine et n'est pas référencée dans le Manuel Diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui fait référence en médecine.

Toutefois, elle a été théorisée par le neurochirurgien Itzhak Fried dans la revue scientifique The Lancet, en 1998. Il serait lié à "une fracture cognitive dans lequel les cortex orbitofrontal et préfrontal médian hyper excités inhibent toniquement l'amygdale et ne sont plus régulés." "Les personnes atteintes présentent des idées obsessionnelles, des répétitions compulsives, une désensibilisation rapide à la violence, une réactivité affective diminuée, une hyperexcitation, une dépendance à l'égard de l'environnement, une contagion de groupe et une incapacité à s'adapter à des associations stimulus/renforcement changeantes". Toutefois, cette théorie n'a pas débouché sur une reconnaissance officielle en médecine. Elle se révèle toutefois être un outil d'intrigue efficace de fiction, comme le prouve la série de TF1.

Synopsis - Cinq cadavres ont été retrouvés atrocement mutilés. Franck Sharko et Lucie Hennebelle enquêtent et se retrouvent confrontés à des manipulations mentales sans précédent.