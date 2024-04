Bienvenue à bord d'une compagnie aérienne pas comme les autres avec "Terminal", la série de Canal+ diffusée dès le 22 avril 2024 et disponible sur la plateforme MyCanal.

L'esprit de la sitcom des années 2000 est de retour avec une nouvelle création originale Canal++ intitulée Terminal, disponible sur MyCanal et diffusée sur la chaîne cryptée à compter du 22 avril 2024, à 21h. Dans cette nouvelle "création originale", Jamel Debbouze et Ramzy Bedia sont réunis dans un aéroport, au sein d'une compagnie aérienne pas vraiment comme les autres. Jamel Debbouze a investi le projet à 100% en jonglant avec les casquettes d'auteur, réalisateur, producteur et acteur. Il s'est entouré d'une équipe de scénaristes à l'écriture, dont Xavier Lacaille et Paul Mirabel, et a co-réalisé la série avec Mohamed Hamidi.

La sitcom Terminal a été tournée dans les règles de l'art, devant un public. L'équipage de choc de la compagnie "Wingz" comprend Ramzy Bedia, Camille Chamoux (Tapie, La Flamme), Bérangère McNeese (HPI), Brahim Bouhlel (Validé), l'humoriste Tristan Lopin et l'influenceuse Laureen "lapotegenante". D'autres comédiens s'invitent également dans chacun des 12 épisodes parmi lesquels Aure Atika, Kad Merad, Camille Cottin, Mister V, Stéphane De Groodt, Manu Payet...

Ca ne vous rappelle rien ? Evidemment, le format, le casting, mais aussi le scénario de ce Terminal font irrésistiblement penser à une autre série, lancée il y a plus de 20 ans cette fois : la série H, qui a fait les beaux jours de Canal+ de 1998 à 2002. A la place d'un aéroport, H se déroulait dans un hôpital de banlieue et tournait parfaitement en dérision les séries hospitalières qui étaient déjà foison à l'époque. Le tout porté par un trio - Eric Judor, Ramzy Bedia et Jamel Debbouze - aussi drôle que déjanté. De quoi donner envie aux plus nostalgiques de cette époque et du fameux "esprit Canal", qui s'est un peu perdu dans les années 2000, de jeter un oeil à Terminal. La série s'annonce aussi comme un régal pour les amateurs d'humour potache et absurde.

Quelle est l'intrigue de la série Terminal ?

Flywingz, une compagnie aérienne très low cost, tente d'éviter le crash. Jack, commandant de bord pilotant aussi mal sa vie personnelle que son avion, et Charlie, sa copilote, venant d'une compagnie prestigieuse, sont obligés de collaborer, entourés d'une équipe tout aussi étonnante.

Quels acteurs au casting de la série Terminal ?

Ramzy Bedia : Jack

Bérangère McNeese : Charlie

Camille Chamoux : Armelle

Brahim Bouhlel : Nabil

Tristan Lopin : Tristan

Laureen " lapotegenante ": Nelly

Doully : Nikki

Alexandra Roth : Cathy

Samuel Bambi : Enzo

Manu Payet : Chris

Jamel Debbouze : Max

Où voir la série Terminal en streaming ?

Terminal a été programmée à la télévision dès le 22 avril 2024 sur Canal+. Elle est aussi mise à disposition sur MyCanal. Plusieurs offres existent pour l'abonnement à Canal+ : l'offre de base coûte 27,99 euros par mois (sans engagement ou avec un an d'engagement), et 22,99 euros par mois pendant 12 mois si vous vous engagez pendant 2 ans. Vous aurez accès à toutes les chaînes du bouquet Canal+ ainsi qu'à myCanal. Une offre étendue à d'autres services (Netflix, OCS, Disney+, Paramount++, Apple TV+, Insomnia et des chaînes thématiques), le Pack Ciné Séries, est accessible pour 45,99 euros par mois sans engagement ou 29,99 euros par mois pendant 12 mois avec un engagement de deux ans.