THE RESIDENT - TF1 reprend la diffusion de The Resident, après une interruption de deux mois en plein milieu de la saison 2. On vous récapitule l'intrigue de la série médicale.

[Mis à jour le 26 août 2020 à 17h00] C'est le retour de la série médicale du mercredi sur TF1. The Resident est de nouveau diffusée ce mercredi 26 août 2020, après plus de deux mois de pause. Pour rappel, la programmation du show américain avait été interrompue en plein milieu de la saison 2, afin de laisser la place à Prodigal Son, elle-même interrompue durant le confinement. A partir de 21h05, la série portée par Matt Czuchry reprend là où elle s'était stoppée en juin dernier, à l'épisode 11 de la deuxième saison. Ce dernier est intitulé "La mort sur la conscience" et va suivre nos héros sous le coup d'une enquête après qu'un appareil médical de Quovadis aurait provoqué la mort d'un ami de Devon.

Mais avant de reprendre The Resident, vous souvenez-vous des événements qui ont précédé cet épisode 11 ? Après deux mois d'interruption, on vous propose un petit récapitulatif de ce qu'il s'est passé auparavant dans la série. Dans l'épisode 10 de la saison 2 ("After the fall"), Lane Hunter est libérée de prison sous caution, après avoir extorqué de fortes sommes d'argent à ses patients. Cette nouvelle choque profondément le personnel de Chastain. A la fin de l'épisode, Lane Hunter se fait tirer dessus par le frère de l'un de ses anciens patients, et meurt sur le coup. En parallèle, Devon reste sans nouvelle de Julian, qui a mystérieusement disparu depuis plusieurs jours, tandis que Nic se rapproche d'un nouveau médecin, Alec Shaw. Cette relation continuera à être au coeur de l'intrigue dans la suite de la saison 2.

Pourquoi The Resident avait été mis en pause ?

Depuis le 24 juin, The Resident n'était plus diffusé sur TF1 les mercredis. La chaîne avait décidé d'interrompre la programmation de la série médicale en plein milieu de la saison 2, alors qu'il restait encore 13 épisodes avant le début de la saison 3. La Une souhaitait en effet remettre dans sa grille des programmes une série brutalement stoppée durant le confinement, Prodigal Son, car le doublage des épisodes n'avait pas pu être assuré. The Resident revient sur le petit écran dès le 26 août 2020 pour la suite de la deuxième saison.

en savoir plus sur The Resident

Synopsis - Un jeune médecin idéaliste, Devon Pravesh, débute sa résidence à l'hôpital Chastain. Son référent n'est autre que le docteur Conrad Hawkins, qui refuse absolument de suivre les règles et ce qu'il a appris lors des cours de médecine, et se rebelle contre les dérives du système hospitalier.

Si vous êtes un habitué des séries américaines, le visage de Conrad Hawkins de The Resident vous est certainement familier. Le personnage est joué par Matt Czuchry. L'acteur de 42 ans a fait ses preuves dans bon nombre de productions américaines, notamment dans le rôle de Logan Huntzberger dans la série Gilmore Girls. et son revival Gilmore Girls : Une nouvelle année diffusé en 2016 sur Netflix. Avant The Resident, Matt Czuchry a aussi joué Cary Agos dans The Good Wife, l'un des personnages principaux de la série, de 2009 à 2016. Au casting de la série médicale, on retrouve également d'autres visages familiers des sériephiles. Nicolette Nevin est incarnée par Emily VanCamp, révélée dans Brothers and Sisters mais surtout Revenge. Elle est également apparue dans les films Captain America : Le soldat de l'hiver et Civil War dans le rôle de Sharon Carter. L'acteur Manish Dayal incarne de son côté Devon, après être apparu dans 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération.

The Resident est diffusée le mercredi sur TF1. Il est possible de suivre les deux saisons sur la première chaîne, ou de se connecter sur le site MyTF1 pour la regarder en direct. Il suffit de cliquer sur l'onglet "en direct" à partir de 21h05 pour suivre l'épisode via son ordinateur, smartphone ou tablette.

Si vous avez raté un épisode de The Resident un mercredi soir, il reste possible de le visionner en replay streaming. Il suffit pour cela d'aller sur le site MyTF1, où les épisodes sont mis en ligne dès le lendemain de leur diffusion. Il ne faut cependant pas trop tarder car ils sont supprimés de la plateforme au bout de 8 jours.

The Resident - au programme TV le mercredi à 21h sur TF1